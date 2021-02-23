AK parti İlçe Teşkilatı’ndan yerel basına ziyaret

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YOZGAT – AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve ilçe teşkilatı üyeleri yerel basını ziyaret etti.

Kılıç ziyarette yaptığı açıklamada, teşkilat olarak yapılan çalışmalar hakkında yerel basını bilgilendirdi.

Ülkede görev yapan basın kuruluşlarına, yerel gazetelere ve habercilere ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Kılıç “Bizler için basın olmazsa olmazlarımızdandır. Bizlere yön verecek, yaptığımız hataları yapıcı bir biçimde eleştirerek hatırlatacak, yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacak basın mensuplarımızla ortak bir çalışma içinde olacağız” dedi.

Başkan Kılıç, “AK Parti tüm Türkiye’yi kucaklayan, bütün görüşleri kapsayan ve bu görüşlere demokratik kurallar içerisinde saygıyla yaklaşan bir partidir. AK Parti gelecek kuşaklara iyi bir Türkiye bırakmak için bu sahnede yerini almıştır. Partimizin ortak paydası vatandır. Dili, dini, meşrebi bir olan herkesi partimizde kucaklaşmaya çağırıyoruz” dedi.

Kılıç, Sorgun’da yapılması planlanan projelerin son durumları hakkında da bilgi vererek, zamanı geldikçe bu projelerle ilgili gelişmeleri basınla paylaşacağını sözlerine ekledi.