YILLAR VE YILLIKLAR !

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Bir yıllık zaman sürecinde yaşanan önemli olaylar, güncelere, yıllıklara, antolojilere ve anı defterlerine aktarılır. Yıl boyunca yaşananları ,yazı, fotoğraf ve belgelerle birleştiren YILLIKLAR , günü ve geçmişi geleceğe taşırlar. Ulusu ve toplumu ilgilendiren önemli yıldönümlerinde, tarihî,sosyal, kültürel , edebi ve sanatsal alanlardaki gelişmeleri bir araya getiren “YILLIKLAR” çıkarılır.

Ünlü şair Fikret Sezgin’in dediği gibi: “Takvimler değişiyor, zaman hep aynı zaman./Yaşımız değişiyor,insan hep aynı insan.”

Bir Özbek özdeyişinde .”Zaman devr-i daimdir, geçen insan ömrüdür” diye ifade edilmekte.

Yıllar su gibi akarken ve hayat peşinden koşarken , yaşananları geleceğe taşımak ve geçmiş ile gelecek arasında kitaplarla, albümlerle, fotoğraflarla ve yıllıklarla bir kültür köprüsü kurmak tarihe ışık tutmak anlamı içerir.

Tanınmış şair ve yazar Rıfat Ilgaz’ın “Kara Dayıya Mektup” şiirinde ifade ettiği gibi: “Gidenler -gelenlerle yolladığımız selamlar da olmasa/Çoktan yitirirdik izimizi.”

İzimizden-yolumuzdan kalan anıları, belgelerle yaşatan yıllıkların değerini bilmeliyiz.

Söz uçar yazı kalırmış. Yazıların belleklerde ve benliklerde kalanları yıllıklara,belgesellere ve antolojilere taşınmış olanlarıdır. Gelişmiş toplumlarda bu kaynaklar, baş tacı edilir, okunur, saklanır ve gelecek kuşaklara en anmalı armağan olarak bırakılır.

Yıllıklar, tarihî, kültürel ve sosyal içerikleri ile insanlığın duygu ve düşünce felsefesini bütün boyutları ile geleceğe taşıyan kaynak eserlerdir. Yıllar sonra, yıllar öncesini aydınlatırlatan billgi kaynaklarıdır. Başucu eserleridir.

Edebiyat tarihimizde önemli bir yer tutan yıllıklar, günümüzde giderek önemini, sıcaklığını ve etkisini yitirmekte. Her yılın sonunda değişik alanlarda ve konularda dört gözle beklenen yıllıklar görülmez ve aranmaz oldular. Bu durum, kültür tarihimiz için büyük bir boşluk yaratmaktadır. Çok özgün, özel, renkli, içerikli ve zengin ulusal değerlerimiz, bütün anlam ve boyutları ile anlatılmayı ve tanıtılmayı beklemektedir.

Cumhuriyetimizin 25 inci,50 inci ve 75 inci yıllarına adanarak illerde ve bakanlıklarda çıkarılan yıllıklar yanında, şiir, edebiyat, mimari, güzel sanatlar, sosyal ve kültürel politikalar konularında çıkarılan yıllıklar , kütüphanelerde, okullarda ve evlerde okuyucuyu aydınlatmaktalar.

Kendi derdine düşen insanlar ve ülkeler , yıllardır savaşların ve terörün gölgesinde bu türlü kültürel ve kalıcı çalışmalara zaman ve kaynak ayıramamakta. Tarihi, kültürü yok eden ve İnsanlığa acı ve zulüm veren savaşların son bulması için sanatın, kültürün ve eğitimin insanî ruhundan yararlanılmalıdır.

İnsanlar, kin, nefret ve bencillikten arınmalı benliklerini, insana, doğaya ve hayata dair bilgi, sevgi ve saygı ile donatmalıdırlar. Eğitimde yıllıklardan yararlanılmalı ve yeni yetişen kuşaklara bu bilinci ve bilgiyi aktarmalıyız.

Gelecek zamanlarda, geçmişi merak ederek arayanlar, yıllıklara baş vurmalıdırlar. Ne yazık ki bu anlamda ve içerikte tarih, mimari, edebiyat-şiir, basın ve yayın ile kültür ve sanat dallarında çıkarılan yıllıklar yeterli değildir. Devletin bu alanlara kaynak ayırarak destek olması gerekmektedir. Bu alanda eğitim, kültür ve yayın politikaları önem kazanmaktadır.

Tüm ilgi kurum ve kuruluşların bu konulara gönül ve emek vermeleri öncelikli ve önemlidir. Reklam amaçlı gereksiz yere çıkarılan dergi, afiş, broşür Vb. tanıtım malzemelere ayrılan kaynaklar boşa harcanmakta ve kalıcı hiç bir yararı bulunmamaktadır.Bunlara ayrılan kaynaklar ve zamanlar içeriği özgün ve özel – dopdolu yıllıklara harcanmalıdır.Gelişmiş ülkelerde bunun çok anlamlı örnekleri bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 2023′de kutlanacak olan yüzüncü yılı için bütün alanlarda değişik dillerde ve içerikte çıkarılmasıs gerekli ve önmli olan YILLIKLAR için şimdiden uzmanlar çalışmalara ayrıntılı bir şekilde başlanmalıdır. Tanıtım Fonu’na büyük görevler düşmektedir.

Yurt içinde ve dışında bütün kütüphanelere, elçiliklere, konsolosluklara, eğitim ve kültür müşavirliklerine, turizm bürolarına,üniversitelere ulaştırılması gereken “T.C.100.YILI YILLIKLARI” büyük önder Atatürk ve çağdaş, laik,demokratik Türkiye Cumhuriyeti ana teması ile içeriği çok anlamlı bir şekilde hazırlanmalı ve tüm ülkelere zamanında ulaştırılmalıdır.