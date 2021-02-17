YILLAR VE YILLIKLAR !

Ekleyen admin on Şub 17th, 2021 kategori : Yahya Aksoy. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Bir yıllık zaman sürecinde  yaşanan önemli olaylar, güncelere, yıllıklara, antolojilere ve anı defterlerine aktarılır.  Yıl boyunca yaşananları ,yazı, fotoğraf ve belgelerle  birleştiren YILLIKLAR , günü ve geçmişi geleceğe taşırlar. Ulusu ve toplumu ilgilendiren önemli yıldönümlerinde, tarihî,sosyal, kültürel , edebi ve sanatsal  alanlardaki gelişmeleri bir araya getiren “YILLIKLAR”  çıkarılır.

Ünlü şair Fikret Sezgin’in dediği gibi: “Takvimler değişiyor, zaman hep aynı zaman./Yaşımız değişiyor,insan hep aynı insan.”

Bir Özbek özdeyişinde .”Zaman devr-i daimdir, geçen insan ömrüdür” diye ifade edilmekte.

Yıllar su gibi akarken ve hayat peşinden koşarken , yaşananları geleceğe taşımak ve geçmiş ile gelecek arasında  kitaplarla, albümlerle, fotoğraflarla ve  yıllıklarla bir kültür  köprüsü  kurmak tarihe ışık  tutmak anlamı içerir.

Tanınmış şair ve yazar Rıfat Ilgaz’ın “Kara Dayıya Mektup” şiirinde ifade ettiği gibi: “Gidenler -gelenlerle yolladığımız selamlar da olmasa/Çoktan yitirirdik izimizi.”

İzimizden-yolumuzdan  kalan anıları, belgelerle  yaşatan yıllıkların değerini bilmeliyiz.

Söz uçar yazı kalırmış. Yazıların belleklerde ve benliklerde kalanları  yıllıklara,belgesellere ve antolojilere  taşınmış  olanlarıdır. Gelişmiş toplumlarda bu kaynaklar,   baş tacı edilir, okunur, saklanır ve gelecek kuşaklara en anmalı  armağan olarak bırakılır.

Yıllıklar, tarihî, kültürel ve sosyal  içerikleri ile  insanlığın duygu ve düşünce felsefesini bütün boyutları ile  geleceğe taşıyan kaynak eserlerdir. Yıllar sonra, yıllar öncesini aydınlatırlatan billgi kaynaklarıdır. Başucu  eserleridir.

Edebiyat  tarihimizde önemli bir yer tutan  yıllıklar, günümüzde  giderek önemini, sıcaklığını ve etkisini yitirmekte. Her yılın sonunda  değişik  alanlarda ve konularda  dört gözle beklenen yıllıklar görülmez ve aranmaz oldular. Bu durum, kültür tarihimiz için büyük bir boşluk yaratmaktadır. Çok  özgün, özel, renkli, içerikli  ve zengin ulusal değerlerimiz, bütün anlam ve boyutları ile  anlatılmayı ve tanıtılmayı beklemektedir.

Cumhuriyetimizin  25 inci,50 inci ve 75 inci yıllarına adanarak  illerde ve bakanlıklarda  çıkarılan  yıllıklar yanında, şiir, edebiyat, mimari, güzel sanatlar, sosyal ve kültürel politikalar konularında çıkarılan yıllıklar , kütüphanelerde, okullarda ve evlerde   okuyucuyu aydınlatmaktalar.

Kendi derdine düşen insanlar ve ülkeler , yıllardır savaşların ve terörün gölgesinde bu türlü kültürel ve kalıcı  çalışmalara  zaman ve kaynak ayıramamakta. Tarihi, kültürü yok eden ve  İnsanlığa  acı ve zulüm veren  savaşların son bulması için  sanatın, kültürün ve eğitimin  insanî ruhundan yararlanılmalıdır.

İnsanlar, kin, nefret ve bencillikten arınmalı benliklerini, insana, doğaya ve hayata dair  bilgi, sevgi ve saygı ile donatmalıdırlar. Eğitimde  yıllıklardan yararlanılmalı ve yeni yetişen kuşaklara bu  bilinci  ve bilgiyi aktarmalıyız.

Gelecek zamanlarda, geçmişi merak ederek arayanlar, yıllıklara baş vurmalıdırlar. Ne yazık ki bu anlamda ve içerikte  tarih, mimari, edebiyat-şiir, basın ve yayın ile kültür ve sanat dallarında  çıkarılan yıllıklar yeterli değildir.  Devletin  bu alanlara kaynak ayırarak destek olması  gerekmektedir. Bu alanda eğitim, kültür ve yayın politikaları önem kazanmaktadır.

Tüm ilgi kurum ve  kuruluşların bu konulara gönül ve emek vermeleri öncelikli ve önemlidir. Reklam amaçlı  gereksiz yere çıkarılan dergi, afiş, broşür Vb.  tanıtım malzemelere ayrılan kaynaklar boşa harcanmakta ve kalıcı hiç bir yararı bulunmamaktadır.Bunlara ayrılan kaynaklar ve zamanlar içeriği özgün ve özel – dopdolu yıllıklara  harcanmalıdır.Gelişmiş ülkelerde bunun çok anlamlı  örnekleri bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun  2023′de  kutlanacak olan  yüzüncü yılı için bütün alanlarda değişik dillerde ve içerikte  çıkarılmasıs gerekli ve önmli olan YILLIKLAR  için şimdiden uzmanlar  çalışmalara ayrıntılı bir şekilde  başlanmalıdır. Tanıtım Fonu’na büyük görevler düşmektedir.

Yurt içinde ve dışında  bütün kütüphanelere, elçiliklere, konsolosluklara, eğitim ve kültür müşavirliklerine, turizm bürolarına,üniversitelere ulaştırılması gereken  “T.C.100.YILI YILLIKLARI” büyük önder Atatürk ve  çağdaş, laik,demokratik Türkiye Cumhuriyeti ana teması ile  içeriği çok anlamlı bir şekilde hazırlanmalı ve tüm ülkelere zamanında ulaştırılmalıdır.

 

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