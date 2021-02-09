Vali Polat’tan Saraykent turu

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Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Polat, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ı makamlarında ziyaret edip, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merke-zi’ni de ziyaret eden Vali Polat, görev başındaki personele kolaylıklar diledi. Valimiz Ziya Polat, esnaf ziyaretinde ise, hayırlı işler temennisinde bulundu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılar yaptı. da bulundu. Vali Ziya Polat, 15 Temmuz Şehidi Beytullah Yeşilay’ın ailesini ve 1981 yılında Edirne’de uçak düşmesi sonucu şehit olan P. Er Mustafa Eser’in ailesiyle bir araya geldi. (Haber Merkezi)