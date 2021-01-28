HİÇMİ UTANMA YOK

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Biden kazandı, Biden aşağı, Biden yukarı, “Biden şunu dedi, Biden bunu diyecek, Biden’in bakanı bize neler diyecek? Biden bizim hakkımızda ne düşünüyor…?” Uzmanlarımız! Çoğu politikacımız! Yorumcularımız! Günlerdir Bidenle yatıp, Bidenle kalkmışlardır. Bir Türk evladı olarak, utandım, hicap duydum. Biz ABD Conisinin Peykimiyiz, Müstemlekemesimiyiz? Hani biz bağımsız Türkiyeydik? Elin Conisine bel bağlamak, geleceğimizi onların söylemlerine göre dizayn etmek bize yakışıyormu? Türkiye’yi Conilerin düşüncelerine uygun yön vermek hangi akla uygundur? Tabi bunu da yıllardır Türkiye’yi bu hale getirenler düşünsün diyeceğim ama aynı gemideyiz… Bir ulusun geleceği, Conilerin alacağı kararlara göre olacaksa vah halimize… Şapkayı önümüze koyup “Biz bu hallere nasıl düştük” diye çok derin düşünmemiz gerekmez mi..? Amerika (A.B.D) için, sanırım rahmetli İsmet İnönü söylemiş “A.B.D. Gece kurtla sürüye dalar, sabah çobanla oturur ağlar…” Daha başka ne söylesin ki???

Ey sorumlular bir devletin onurunun devamı emperyal güçlerin alacağı kararlarla sürdürülmez… “Bağımsızlık benim karakterimdir.” Diyen Atatürk’ü biraz da olsa hatırlamanız da çok yarar vardır.