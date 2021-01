10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları

Spread the love













Yeniden Refah Paritisi Sorgun İlçe Başkanı Hasan Çelik ile MHP Sorgun İlçe Başkan Yardımcısı Tahir Demirel Sorgun Medya’yı ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

İlçede 4 gazetenin birleşerek gerçekleştirilen oluşumla herkese örnek olduğunu ifade eden Başkan Çelik, basının milletimizin hızlı ve sağlıklı bilgi almasına vesile olan, tarafsız yayıncılık anlayışı ile demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğuna dikkat çekti.

Milletin sesi, vicdanı olan, 7 gün 24 saat vatandaşların doğru bilgiye ulaşması için mesai kavramı gözetmeden her koşullarda çalışan tüm gazetecilerimizin gününü kutladığını ifade eden Çelik “Sorgun Medya milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir yapı taşı olarak görev yapmaktadır.Kamuoyunu aydınlatma hususunda hayati bir görevi yerine getiren basın mensuplarımız; her an, her yerde ve büyük bir özveri ile çalışmaktadır” dedi.

Gazetecilerin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Çelik, “Vatandaşları hızlı ve sağlıklı haberleri iletmek için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, toplumsal bilinci artırarak güçlendirmeyi hedeflemektedir. Basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazeteci ve basın mensuplarının her zaman yanındayız. Bu vesileyle ilçemizde görev yapan Sorgun Medya çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nedeniyle Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Kılınç ve üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Sungur ve yöneticilerden Mehmet Kabay’da Sorgun Medya Gazetesi’ni ziyaret ederek çalışanların gününü kutladı.