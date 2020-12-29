ATATÜRK VE ANKARA

Ekleyen admin on Ara 29th, 2020 kategori : Yahya Aksoy. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Büyük önder Atatürk’ün 27 Aralık 1919′da Ankara’ya gelişinin ruhununu ve felsefesini yansıtan tarihî  belgeler:

“Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde müstesna bir yeri vardır.”Mustafa Kemal Atatürk

BELGE – 1

Ankara’ya  gelişimizi 27 Aralık 1919 tarihli  şu açık tebliğ ile her  yere duyurduk.Sivas’tan  Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket eden Hey’et-i Temsiliye, bütün yol boyunca ve Ankara’da büyük milletimizin çok sıcak ve içten  gelen vatanseverlik gösterileri arasında, bugün şehre  geldi. Milletimizin   gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılmaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir.Şimdilik, Hey’et-i Temsiliye’nin merkezi Ankara’dadır.

Saygılarımızı sunarız efendim.

Hey’et-i Temsiliye namına(Temsilciler Kurulu)                                                                          Mustafa Kemal

BELGE -2

İtilaf Devletleri tarafından devlet merkezinin bile resmi işgali, devletin yasama, yargı ve yürütmeden ibaret olan milli güçlerini işlemez duruma sokmuş ve bu durum karşısında görev  yapmaya imkân bulamadığını hükümete resmen bildirerek, Meclis-i  Meb’usan dağılmıştır.

Şu halde devlet merkezinin korunmasını, milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tetbirleri düşünmek ve uygulamak üzere, millet tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin , Ankara’da toplantıya çağrılması ve dağılmış olan milletvekillerinden Ankara’ya gelebileceklerin  de bu meclise katılmaları zaruri görülmüştür.

Memleket işlerini  idare etmek  ve denetlemek üzere, Ankara’da  olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacaktır.    19 Mart 1920                                                                           Hey’et-i Temsiliye namına ( Temsilciler Kurulu )

Mustafa Kemal

BELGE -3

Ankara halkı, muzaffer Gazi Mustafa Kemal’e, onun hayatı boyunca taşıdığı bir unvanı, “ANAKARA HEMŞEHRİLİĞ ” ni vermişti. Ankara’nın  bu  yürekten tevcihi , M.Kemal’in 2 Ekim 1922 ‘de  İzmir’den zafer dönüşünde kendisine bir mazbata halinde, Belediye Başkanlığınca arz olunmuştu. G.M.Kemal, üç gün sonra (5 Ekimde 1922) aşağıda metnini koyduğumuz mektubu ile halka teşekkür etmiş ve Ankara’nın İstiklâl Savaşı’ndaki müstesna yerini ifade etmiştir.

Ankara Belediyesi  Vasıtasıyla Vatansever Ankara Halkına !

Beni , Ankara’nın yurtsever  hemşehrileri arasına girmeye davet suretiyle beliren  iltifatınıza en içten şükranımı bildiririm. Sevgili  ulusumuzun tüm bir dünyanın düşmanlığına karşı  zaferle taçlandırdığı Kurtuluş Mücadelesi tarihinde  ANKARA adı  en aziz bir yeri koruyacaktır. Bu mücadeleye ilk başladığımız sıralarda bizi kapsayan güçlüğün derecesi hepinizce bilinmektedir. Bazılarınca karşı konulması hemen hemen olanaksız sanılan bu güçlükler karşısında sizler bir dakika duraksamadınız. ve üç yıl önce  Sivas’tan Ankara’ya ayak bastığım zaman bir örneğini geçen gün de göstermiş  olduğunuz içten ve yürekten gösteri ile beni kollarınız arasına aldınız. O zaman gösterdiğiniz bu vatan   cesareti sayesinde yabancı müdahalesiyle İstanbul’da kapattırılmış olan Meclis-i Mebusan’ı daha geniş bir yetki ile ulusun  şanına layık bir bağımsızlıkla Ankara’da açmak nasip olmuştur.

İstanbul’da yabancı süngülerine dayananların dağıtıkları Meclis-i Mebusan ‘da, cesur Erzurum hemşehrilerimin fahri mebusluk sıfatını taşımakta idim. Büyük Millet Meclisi için yeniden yapılan seçimde beni Ankara’dan üye seçmek suretiyle bu fahri sıfata ayrı bir yetki  eklediniz. Büyük Millet Meclisi sizin yüksek yakınlığınız sayesinde ,korkusuz kurtuluş  mücadelesini sürdürebilmiştir…

Bundan ötürü ,ANKARA HEMŞEHRİLERİMİN ,BU VATAN KURTULUŞU MÜCADELESİNDE BİR ŞEREF PAYI  VARDIR. Bu nedenle hemşehrilerimi, bir kardeş içtenliğiyle tebrik eder ve bana karşı gösterdiğiniz kalpten sevgiye karşılık hepinizi kucaklarım.5 Ekim 1922 /ANKARA- Gazi Mustafa Kemal

BELGE -4

ANKARA, MERKEZî HÜKÜMETTİR, EBEDİYEN MERKEZ-İ HÜKÜMET KALACAKTIR.7 Ocak 1925

BELGE-5

Atatürk, 27.12.1932′de Milliyet Gazetesi’ne yaptığı açıklama:”Ankara’ya geldiğimden sonraki mücadele hayatımızda, hürriyet ve istiklâl âşığı kahraman Ankaralıların gösterdikleri vefa ve yardımları her zaman minnetle yadederim.” Gazi Mustafa Kemal (1926)

ATATÜRK,Türkiye Cumhuriyeti ve Başkent Ankara birbiriyle bütünleşmiş çağdaş bir demokrasi anıtıdır.

 

 

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