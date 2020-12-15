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ESAS NO : 2018/361 Esas

Davacı, Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:71/A Sorgun/YOZGAT adresinde faaliyet gösteren, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 27/12/2013 tarihinde 4087 numarasında ve Sorgun Vergi Dairesi’nde 22046704926 T.C. Kimlik numarası ile kayıtlı Müslüm Şahin tarafından açılan konkordato davası nedeniyle davacı hakkında mahkememizce 11/12/2020 tarihinde davasının aşağıda belirtilen şekilde kabulüne ve tastik kararının İİK’nun 288 maddesi uyarınca ilanına karar verilmiştir.

“1-Davacının konkordato talebinin KABULÜ ile, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 27/12/2013 tarih ve 4087 numarası ile kayıtlı 22046704916 T.C. Kimlik numaralı Müslüm ŞAHİN’in konkordato projesinin İİK ‘nun 305. ve 306. maddeleri uyarınca TASDİKİ ile, davacı ile protokol ve benzeri isimlerle anlaşma belgesi imzalayan alacaklılar Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. Ve Denizbank A.Ş. yönünden anlaşma belgesi hükümlerine göre, İİK ‘nun 302. maddesi uyarınca diğer alacaklılar yönünden ise konkordatoya tabi tüm borçların konkordato tasdik kararının verildiği 11/12/2020 tarihini takip eden ay olan 2021 yılı Ocak ayından itibaren başlamak üzere birer ay ara ile 48 eşit taksitte ÖDENMESİNE,

2- Rehinli alacaklı olan Türkiye İş Bankası A.Ş. yönünden davacı ile imzalanmış olan protokol hükümlerine göre ödenmesine,

3-Rehinli alacaklı olan Türkiye Halkbankası A.Ş. Yönünden borcun rehinle teminat altına alınmış kısmı için herhangi bir protokol sunulmadığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, borcun rehinle karşılanmayan kısmının proje kapsamında ödenmesine,

4-Konkordato Komiserinin görevine tasdik karar tarihi olan 11/12/2020 tarihi itibariyle SON VERİLMESİNE,

5-İİK’nun 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerine almakla görevli olarak Mali Müşavir Erol Güneş’in tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak GÖREVLENDİRİLMESİNE,

6-Kayyımın borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir rapor sunmasına,

7-Emek ve mesaisine karşılık kayyıma aylık net 2.500,00-TL ücret taktirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden bünyesinden karşılanmasına,

8-Kesin mühletin sona ermesi nedeniyle, kesin mühlet kararıyla doğan ve İİK’nun 294, 295, 296 ve 297. maddelerde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun TESPİTİNE,

9-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi olan 11/12/2020 günü itibari ile KALDIRILMASINA,

10-Konkordato projesinde çekişmeli alacaklara herhangi bir pay ayrılmadığından, çekişmeli alacaklara ilişkin payın bankaya yatırılmasına KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

11-İcra ve İflas Kanunu’nun 308/b maddesi uyarınca depo kararı verilmediğinden itiraza uğramış tüm alacaklılara dava açmak üzere süre verilmesine yer olmadığına,

12-İİK’nun 307/1. maddesi uyarınca rehinli malların muhafaza altına alınması ve satışının ertelenmesine yer olmadığına,

13-İİK’nun 306/son maddesi uyarınca; hüküm fıkrasının İİK’nun 288. maddesi uyarınca İLANINA ve ilgili yerlere BİLDİRİLMESİNE,

14-Alınması gerekli peşin harç ve konkordato tasdik harcı davacı tarafça yatırıldığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA,

15-Yapılan yargılama giderlerinin konkordato talep eden davacı üzerinde bırakılmasına,

16-Karardan sonra yapılacak yargılama giderlerinin davacının gider avansından karşılanmasına, karar kesinleştiğinden arta kalan gider avansının davacı tarafa iadesine,

17-Davanın mahiyeti nazara alınarak müdahillerce yapılan giderlerin kendileri üzerinde bırakılmasına,

18-Davanın mahiyeti nedeniyle davacı ve müdahiller lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, davacı Müslüm Şahin ile davacı vekilleri Av. Sıla Şahin ve Av. Mustafa Şahin, Konkordato Komiseri Erol Güneş ile asli müdahil Halkbankası vekili Av. Kemal Bolat, asli müdahil Vakıfbank vekili Av. Rezzan Yıldırım Yazıgülü, Asli müdahil Akbank vekili Av. Ahmet Açıkgöz, asli müdahil Zahir Grup Ltd. Şti vekili Av. Taha Çaykuş’un yüzlerine karşı, diğer müdahillerin yokluğunda İİK’nun 308/A maddesi uyarınca konkordato talep eden davacı yönünden gerekçeli kararın tebliğ tarihinden, itiraz eden alacaklılar (müdahiller) yönünden ise tasdik kararının ilanından itibaren 10 gün içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olduğu”

HUSUSLARI İLAN OLUNUR. 11/12/2020