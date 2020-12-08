20 yılda 200 bin fidan dikti, ORMAN OLUŞTURDU

Ekleyen admin on Ara 8th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Kendini doğaya, yeşile adayan ve 2000 yılında başladığı fidan dikimini 20 yıldır sürdüren Abdullah Karataş, 2008 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra fidan sevgisi katlanarak artan Karataş, 2008 yılından itibaren de tüm emekli maaşını fidan dikimine harcadı.  Her yıl kendi imkanlarıyla ve büyük bir tutkuyla temin ettiği fidanları toprakla buluşturan Karataş, bu zamana kadar 200 bin fidanı toprakla buluşturarak 20 hatıra ormanı oluşturdu. Toprakla buluşturduğu fidanların kontrolünü belli aralıklarla yapan Karataş, fidanların sulama ve tüm bakımlarını da yine kendisi yapıyor.Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakmak arzusunda olan Karataş, ayrıca Sarıkaya’daki mezarlıklar, okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara da kendi imkanlarıyla fidan dikimini sürdürüyor.

Ömrünü fidan dikmeye adayan Abdullah Karataş, bu zamana kadar 200 bin fidanı toprakla buluşturduğunu söyleyerek “40 yıldır Sarıkaya’da esnafım. Bu zamana kadar 200 bini geçkin fidan diktim. Bu fidanları geleceğe, topluma yararlı olmak için dikiyorum. Her zaman bu işe kendimi adadım. 20 yılda 20 tane kendi imkanlarımla hatıra ormanı oluşturdum. Her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyasında fidan dikme seferberliğine ben de katıldım. Bu hizmetleri her yıl devam ettireceğim. Fidan dikmeyi çok seviyorum. Yeşile ve doğaya aşığım. Bu diktiğim fidanların bakımını sulamasını her şeyini kendi imkanlarımla yapıyorum. Ömrüm yettiği sürece de fidan dikmeye devam edeceğim” dedi.

 

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