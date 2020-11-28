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-En büyük düşmanlık, milletin başında bulunanların, halk arasında bozgunculuk yapmalarıdır. – Mustafa Kemal Atatürk

-Bir politikacı söylediği hiçbir şeye inanmadığı için, diğerleri inanınca şaşırır.-Charles De Gaulle

-Hitler’in Almanya’da yaptığı her şeyin yasal olduğunu asla unutmayın. – Martin Luther King Jr.

-Ülkenizi sevin ama hükümete asla güvenmeyin. – Robert Heinlein

-Siyaset takıntısı olanlardan kaçının. Genellikle zeki ve ilginç olurlar, ama doğalarında bir şey eksiktir; bir delik, bir boşluk vardır ve onu siyasetle kapatmaya çalışırlar. Bu onları şekilsiz yapar.

–Peggy Noonan

-Siyaset, görüşü ne olursa olsun, her zaman nefretin sistematik organizasyonudur. –Henry Brooks Adams

-Bir politikacı işini kaybetmemek için her şeyi yapar. Hatta vatansever bile olur. –William Randolph Hearst

-İnsanın düşünememesi liderler için ne büyük şans. –Adolf Hitler

-Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı sürekli tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin.

– Adolf Hitler

-Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazıları partileri için prensiplerini değiştirir.

Winston Churchill

-Bir vatansever, ülkesini, hükümete karşı savunmaya her zaman hazır olmalıdır. – Abbey Edward

-Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. – Platon

-Ülkenizi sevin ama hükümete asla güvenmeyin. – Robert Heinlein

-İnsanın zorbalığına suç, devletin zorbalığına kanun denir. – Max Stirner

-Kötü yöneticiler, oy vermeyen iyi vatandaşlar tarafından seçilir. – George Jean Nathan

-Yeterince sık söylenen bir yalan, gerçek olur. – Lenin

-Genelde, yönetim sanatı bir sınıf vatandaştan mümkün olabildiğince çok parayı alıp, bir başka sınıfa vermekten ibarettir. – Voltaire İnsanlar sürekli sanki Tanrı yapıyormuş gibi, “Hükümet bunu ya da şunu yapıyor” diye konuşuyorlar. Ama hükümet aslında sadece bir grup insandan, ve genellikle de oldukça kalitesiz insandan oluşur. Onlar için çalışan daha iyi birileri olabilir, ama kendileri çok ender olarak saygıya değerler.

– Henry Mencken

-Herhangi bir hükümet için en tehlikeli insan, olayları ,egemen tabuları ve yanlış inançları umursamadan, düşünebilen insandır. Neredeyse kaçınılmaz olarak hükümetin sahtekar, manyak ve tahammül edilemez olduğu sonucuna varır. – Henry Mencken

-İstediğiniz her şeyi size verebilecek kadar büyük bir devlet, hepsini sizden geri alabilir. – Barry Goldwater

-Devletin, problemlere bulduğu çözüm genelde problemin kendisi kadar kötü olur. – Milton Friedman

-Politikanın tüm hedefi bitmez seriler halinde hepsi hayal ürünü korkular yaratıp, halkı korku içinde yaşatmaktır. (Ve böylece güvenliğe taşınmak için bağırmalarını sağlamak)

– Henry Mencken