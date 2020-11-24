Sorgun Belediye:0-Fenerbahçe HDİ Sigorta:3

Ekleyen admin on Kas 24th, 2020 kategori : Genel, Spor. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Fenerbahçe HDİ Sigorta’ya 3-0 yenildik

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımına evinde 3-0 yenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 16. haftasında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’a konuk olan Fenerbahçe, Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçı 16-25, 17-25, 18-25’lik setlerle 3-0 kazanarak, 14. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Sorgun Belediyespor takımı maça Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar ilk altısıyla başlarken, Fenerbahçe HDI Sigorta takımı ise; Ulaş Kıyak, Graham Vigrass, Nicholas Hoag, Emre Batur, Salvador Hidalgo, Metin Toy altısı ve libero Hasan Yeşilbudak’la başladı.

Nicholas Hoag ve Metin Toy’un sayılarıyla başlayan mücadelede 3-3 eşitliğin ardından karşılıklı sayılarla teknik molaya 9-12’lik skorla Fenerbahçe üstün girdi.

Mola dönüşü hücumda etkili oynayan Fenerbahçe HDI Sigorta farkı çift hanelere çıkardığı ilk seti 16-25 kazandı.

İkinci sete de hücumda oldukça etkili başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, teknik molaya 6-12 önde girdi. Mola dönüşü avantajını sürdüren konuk ekip bu seti de 17-25 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette teknik molaya yine 8-12 önde giren taraf Fenerbahçe oldu. Mola dönüşü etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip; seti 18-25 maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Sorgun

Hakemler: Koray Yılmazgil, Hüseyin Kamber

Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ahmet Karataş)

Setler: 16-25, 17-25, 18-25

Süre: 82 (25, 27, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, evinde Fenerbahçe HDİ Sigorta’ya 3-0 yenildi.

 

 

 

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