Sorgun Belediyesi’nin alt yapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

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YOZGAT– Sorgun Belediyesi’nin cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt ve alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, göreve başladığı günden bu yana özellikle

İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Cumhuriyet Caddesi’ne bağlanan sokak ve caddelerde çalışmalar yaptıklarını belirten Ekinci, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde çalışmaların başladığını ve burada öncelikle alt yapının tamamlanıp, ardından socak asfalt atılacağını söyledi.

Ekiplerin dur durak bilmeden her gün farklı bir sokak ve mahallede çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Ekinci “Bütün amacımız daha iyi, daha güzel bir Sorgun. Bütün sokak ve caddeleri asfalt, alt yapısı tamamlanmış bir şehir için çalışıyoruz. Sürekli patlayan, arıza veren, ömrünü tamamlayan kanserojen madde içeren asbest su borularını sizlerin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için Avrupa Birliği standartlarında olan borularla değiştiriyoruz.

Yeni döşenen içme suyu borularını 25 Ekim Pazar günü devreye aldık. Bundan böyle insanlarımız daha sağlıklı bir suyuna kavuşmuş oldu” dedi.