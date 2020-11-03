Sorgun Belediyespor Voleybol takımı maçlarına covid-19 engeli

Ekleyen admin on Kas 3rd, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT – AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı’nın maçları 3 oyuncusunun covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kulüp Başkanı Ergin Gül, önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak Bingöl Solhanspor maçı öncesi tüm oyuncular ve teknik heyet tarafından verilen covid-19 testleri sonucunda 3 oyuncunun pozitif olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Gül, bu oyuncuların aynı odada beraber kaldıkları arkadaşları bulunduğunu ve 3 oyuncunun pozitif, diğer bazı oyuncularında temaslı olması nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu’na maçların ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını ifade ederek “Federasyonumuz başvurumuzu olumlu karşıladı.  Bu nedenle Çarşamba günü oynayacağımız Bingöl Solhanspor,  1 Ekimde oynayacağımız Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 8 Ekimde oynayacağımız Arhavi voleybol maçları ileri bir tarihe ertelendi” dedi.

Gül, oyuncuların tedavisine başlanıldığını ve tüm takımın karantinaya alındığını sözlerine ekledi.

 

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