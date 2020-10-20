Halk Bankası Müdürü Uyanık görevine başladı

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Konya Ereğli Halk Bankası Şubesi müdürlüğüne atanan Mevlüt Ulutaş’ın yerine Sorgun Halk Bankası Şubesi Müdürlüğüne atanan Ahmet Uyanık görevine başladı.

2000 yılında Türkiye Halk Bankası’nda Bankacılık mesleğine başlayan Ahmet Uyanık, çeşitli Şubelerde görev yaptıktan sonra 2010-2013 yılları arasında Kayseri Bölge Koordinatörlüğünde Pazarlama Yöneticisi olarak görev yaptı.

2013-2018 yıllarında Çorum/Alaca Şubesinde, 2018-2020 yılları arasında Yerköy/Yozgat Şubesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Uyanık, son olarak Türkiye Halk Bankası Sorgun Şubesinde Şube Müdürü olarak atandı.

1977 Adana doğumlu ve 3 çocuk babası olan Uyanık, Sorgun Halk Bankası Şubesi Müdürü olarak göreve başladı.