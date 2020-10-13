Sorgun Tokat maçına hazır

Ekleyen admin on Eki 13th, 2020 kategori : Genel, Spor. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyspor yarın Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı tek idman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Sorgun Belediyespor, ligin ikinci haftasında oynayacağı ancak bazı oyuncu ve teknik kadroda görülen  Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen Tokat Belediye Plevnespor müsabakasına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları müsabaka sonrasında ara vermeden hemen Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Yarın Sorgun Spor Salon’unda konuk edeceğimiz güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımız toparlandı ve her geçen gün daha da iyi duruma geliyoruz. Tokat temsilcisi karşısında kendi oyunumuzu oynayacağız ve iyi bir mücadele ile rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi.

 

 

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