İNANILMAZ AMA GERÇEK

İkizler

Lewis ailesinin 1939 yılında ikiz erkek çocukları oldu. Ailenin durumu, bu, iki çocuğun bakımına yetecek kadar parlak olmadığından, ikizlerden birini evlatlık vermek zorunda kalırlar. Ayrılan iki kardeş ancak aradan 40 yıl geçtikten sonra bir araya gelebildiler. Ve bir araya geldikleri gün de gariplikler ortaya dökülmeye başladı.İki kardeşe de James adı verilmişti, ikisi de eğitimlerini avukat olarak tamamlamışlardı. İkisi de, mekanik aletlere ve halıcılığa meraklıydılar hem de ustalık derecesinde. İkisi de evlenmişlerdi ve ikisinin eşlerinin adı da Linda idi ve de birer oğulları olmuş, ikisi de adlarını James Allan koymuşlardı. Her iki James Allan da ikişer kez evlenmişler ve ikisinin de ikinci eşlerinin adları Betty idi. Sıkı durun; ikisinin de köpeği vardı ve isimleri Toy’du. Ve ikisi de her yaz Florida, ST Petersburg’da tatil yapıyorlardı.

Gelinin Uğursuzluğu

İtalya Turin’de Prenses Maria Del Pozzo, Dük Aosta ile 1867 yılının 30 Mayıs’ında evlendiler.

Nikah izleyen günlerde ise şu olaylar meydana geldi :

-Prensesin terzisi odasında kendisini asmış olarak bulundu…

-Saray baş kapıcısı boğazını keserek yaşamına son verdi…

-Nikah töreni hazırlıklarından sorumlu albay, güneş çarpması sonucu öldü…

-Çift balayına çıkarken, balayı trenine yol veren görevli, trenin altında kalarak yaşamını yitirdi…

-Sarayın başyaveri attan düşüp öldü…

-Muhafız Alayının en kıdemli kişisi kendini vurdu…

-Daha sonra, yani bu altı ölümden, tam altı ay sonra Dük ve Prenses boşandılar…

Kral Ve 21 Sayısı

Fransız Devrimi’ nin bahtsız kralı on altıncı Louis, daha çocukluk çağlarında garip bir yabancı adam tarafından ziyaret edilir. Adam, bu genç kral adayını uyarmak istemektedir. Ona, 21 sayısının kendisi için tehlikeli olacağını ve ömür boyu onu korumak için her ayın 21’inde onun yanında olmak istediğini söylemektedir. Fakat Louis, adamdan hoşlanmaz ve onu saraydan dışarı attırır. Adam son anda, karga-tulumba götürülürken “21 sayısı seni öldürecek” diye haykırır. Aradan uzun yıllar geçer ve devrim patlar. Kral ve Kraliçe kaçarlar iken Varennes Ormanı’nda yakalanırlar, tarih 21 Haziran 1792… Devrim Konseyi 21 Eylül’de krallığı lağvedip, cumhuriyeti ilan etti ve 21 Ocak 1793’te ise Kral 16. Louis giyotinle idam edildi.

Kitaptaki Gibi

19. yüzyılda ünlü yazar Edgar Allan Poe “The Narrative of Arthur Gordon Pym” (Arthur Gordon Pym’in Öyküsü) adlı bir roman yazdı. Kitapta bir gemi kazası sonrasında hayatta kalmayı başaran dört kişinin yaşadıkları anlatılıyordu. Karakterler Richard Parker isimli kamarotu öldürüp yemeye karar vermişti. Belli bir süre sonra, 1884 yılında Mignonette adlı gemi battı ve gemi filikasına binerek kurtulan 4 kişi günler boyunca açık denizde ilerledi. İşin sonunda tayfadaki yüksek mertebeli üç kişi kamarotu öldürerek yedi. Kamarotun ismi ise Richard Parker idi.