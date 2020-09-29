Çadırda yaşayan öğrenciye tablet hediye edildi

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YOZGAT – Yozgat’ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bahadın beldesi bölgesinde çadırda yaşayan Avas Ali isimli öğrenciye tablet ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Avas Ali’nin ailesiyle birlikte Mersin’den Yozgat’a mevsimlik işçi olarak geldiklerini ve burada çadırda yaşadıklarını belirtti.

Kaya, uzaktan eğitimin başladığı bu günlerde Avas Ali’nin de derslerinden geri kalmaması için annesinin telefonundan derslere katıldığını ifade ederek “Hepimizin bildiği gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için Bakanlığımız öğrencilerimize, EBA üzerinden uzaktan eğitim desteği sağlıyor. Annesi ile birlikte çadırda yaşayan Avas Ali’de derslerini annesinin cep telefonundan takip ediyordu. Ancak birilerinin telefondan araması öğrencimizin derslerini takibini zorlaştırıyordu. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu öğrencimize bir tablet ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye ettik. Bundan böyle öğrencimiz derslerini daha iyi takip edebilecek” dedi.

Kaya, eğitim öğretim sürecine sağladıkları katkı nedeniyle hayırsever vatandaşlara da her daim müteşekkir olduklarını kaydetti.