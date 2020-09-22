Sorgun Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

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YOZGAT – Sorgun Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı arasında yaklaşık 3 aydır devam etmekte olan toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı.

Belediye bünyesinde çalışan sendika üyesi kadrolu işçileri kapsayan üç yıl süreli toplu iş sözleşmesi, yapılan törenle imzalandı.

İmzalanan sözleşme sonrası mutlu olduklarını dile getiren Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı işçilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek “Yaşadığımız bu süreçte bizler dedik ki, işçilerimizin gönlü rahat olsun belediyemiz imkanları doğrultusunda yapılabilecekleri biz yapalım. Çünkü biz işçilerimizden iş isteyeceğiz, hizmet isteyeceğiz. İmzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor , bundan önce göstermiş olduğunuz özveri ve bundan sonraki göstereceğiniz gayretler içinde tüm işçilerimize teşekkür ediyorum” dedi. (OĞUZHAN SAYDAM)