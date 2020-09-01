Ekinci “Sorgun’un sorunlarına köklü çözüm için çalışıyoruz”

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YOZGAT– Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, son zamanlarda çalışmalardan kaynaklı su kesintileri, trafik sorunları ve tozdan kaynaklı sorunlar yaşandığını ve bu sorunların insanların hayatında olumsuzluklar meydana getirdiğini ifade ederek, bunun farkında olduklarını ve sorunlara köklü çözüm getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Geçmişi 40-50 yıla dayanan sorunları topyekün ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ekinci “Tüm samimiyetimizle bir işi bir defada bitirme kararlılığıyla çalışıyoruz. Günü kurtarma derdi ve endişesiyle değil sorunlara köklü çözümler getirmek üzere mücadele ediyoruz.

80 li yılların asbest boruları tarihe gömülürken yerine mavi sağlıklı borular döşüyoruz.

Dile kolay bu çalışmalar bir belediye başkanının gireceği vicdani risk olsada, biz inancımız ve sizden aldığımız emanete bağlılığımız gereği alt yapıyı uzun yıllar sorunsuz hale getirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Kanalizasyon hattı bile olmayan Hastane Caddesi’ne asfalt döküp geçmeyi emanete ihanet olarak gördüklerinin altını çizen Ekinci “Çok şükür hastane caddesinden geçen ve kuyulardan mahallelere bağlanan ana içme suyu hattını yeni baştan yaptık. Kanalizasyonunu tamamladık.Yağmur suyu drenajları ve Elektirik bağlantılarını tamamlayıp üst yapısını yapmak üzere hazırladık. Bazı mahalleleri kapsayan bir kaç günlük zorunlu su kesintisi bu sebepten oluştu.

Şebekeye suyu basmış durumdayız ve şu andan itibaren lokal ve kısa süreli kesintilerle çalışmalarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. (OĞUZHAN SAYDAM)