Eski eşini öldürmek için cezaevinden firar eden mahkum kıskıvrak yakalandı

Ekleyen admin on Ağu 18th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Ankara’da Sincan Açık Cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için ilçemize gelen Ecevit Kıymaz (41) emniyet güçlerinin sıkı takibi sonrasında yakalandı.

Ankara’da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için ilçemize gelen Ecevit Kıymaz (41), Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi.

Anne, kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek, koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı’nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi filmleri aratmayacak bir operasyonla, kıskıvrak yakaladı.

Üzerinden Ayşe O.’un adresinin yazılı olduğu not kağıdı çıkan ve Ankara’da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıymaz, 2 gün önce Sincan Açık Cezaevi’nden firar etti.

Kıymaz, kızı Kader K.’yı arayarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan eski eşi Ayşe O.’yu öldüreceğini söyledi. Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan Kader K., durumu polise bildirdi. Firarinin yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp, yerleştirildi.

Ankara-Yozgat arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kıymaz’ın dün Sorgun ilçesine geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti.

Geniş kapsamlı arama çalışması başlatan polis, Ecevit Kıymaz’ı Cumhuriyet Caddesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı. Kıymaz’ın üzerinde, eski eşi Ayşe O.’un adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Ecevit Kıymaz’ın emniyetteki işlemlerinin ardından ekip arabasına alınarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildi.

 

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