Yozgat Havalimanı inşaatı sürüyor

Ekleyen admin on Ağu 11th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapılan yatırımların hizmete açılmasıyla 2023 yılının Yozgat’ın altın yılı olacağını söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapılan yatırımların hizmete açılmasıyla 2023 yılının Yozgat’ın altın yılı olacağını söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılınç, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemede bulunarak müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Başer, havalimanı inşaatının hafriyat ve çevre düzenlemesi işlerinin yüzde 50′sinin tamamlandığını, yıl sonuna kadar inşaatın yüzde 70 seviyesinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Başer, pistlerin 2021 ekim ayında bitmiş olacağını ifade ederek, “Apron ve diğer binalar var, onların inşaatı da 2022 yılı içerisinde tamamlanacak. Havalimanına aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçak inebilecek, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli uluslararası standartlarda bir havalimanı olacak.” dedi.

Havalimanının Yozgat ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başer, havalimanına yürüme mesafesinde bir organize sanayi bölgesi kurulacağını, buranın altyapı ihalesinin yapıldığını anlattı.

Başer, Yozgat’ın 5. teşvik bölgesinde yer aldığını, organize sanayi bölgesinin ise 6. teşvik bölgesinin imkanlarından yararlandığını vurgulayarak, “Buraya yatırım yapan iş insanının ulaşım sıkıntısı bulunmayacak. Bir tarafta havalimanı, bir tarafta hızlı tren ve kara yolu ile organize sanayi bölgemiz entegre edilmiş olacak. Bu da Yozgat ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için de mücadele ettiklerini aktaran Başer, “İlimizde bulunan Et ve Süt Kurumunun süt ünitesi de hizmete giriyor. İhalesi yapıldı ve montaj çalışmaları sürüyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde süt alımları başlayacak. Ayrıca burada süt tozu üretilmesi için de çalışma yapmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Hızlı tren, hava limanı, organize sanayi bölgesi, Et ve Süt Kurumu süt ünitesi gibi yatırımların 2021-2022 yıllarında tamamlanacağını kaydeden Başer, “2023 yılı Yozgat’ın altın yılı olacak.” dedi.

 

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