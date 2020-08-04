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ESAS NO : 2020/187-188 Esas

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı bulunan davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma davasının verilen tensip kararı gereğince,

Aşağıda yeri ve özellikleri yazılı taşınmazların bedellerinin tespiti ile kayıt maliklerine ödenmesine, taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verilmesini istemiş olmakla,

1-Kamulaştırma işlemine karşı ilan ve tebliğden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’na yöneltilmesine,

3-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açan davalının dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tamamının kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Sorgun şubesine yatırılacağı,

Konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ve dosyaların duruşmasının 27/11/2020 günü saat: 09:20 saatinde olduğu hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 24/07/2020