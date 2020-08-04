T. C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

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ESAS NO : 2020/187-188 Esas

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı bulunan davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma davasının verilen tensip kararı gereğince,

Aşağıda yeri ve özellikleri yazılı taşınmazların bedellerinin tespiti ile kayıt maliklerine ödenmesine, taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verilmesini istemiş olmakla,

1-Kamulaştırma işlemine karşı ilan ve tebliğden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’na yöneltilmesine,

3-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açan davalının dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tamamının kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Sorgun şubesine yatırılacağı,

Konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ve dosyaların duruşmasının 27/11/2020 günü saat: 09:20 saatinde olduğu hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 24/07/2020

Esas No Davalı / Malikleri İli İlçesi Köyü/ Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırıl

acak

m2

 İrtifak alanı
2020/187 Derya Özen, İbrahim Bozkurt, Ladiger Bozkurt, Mikail Bozkurt, Münevver Bozkurt ve Perihan Demirtaş Yozgat Sorgun Kepirce köyü 117/40   326,68 m2
2020/188 Ali Karslı, Arzu Topçu, İsmail Karslı, Mustfa Karslı, Nuna Karagöz, Sabri Karslı, Safiye Yücer, Sefa Karslı ve Yaşar Karslı Yozgat Sorgun Karaveli Köyü 0/1404   549,80m2

 

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