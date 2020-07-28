Sorgun’da bir erkek cesedi bulundu

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YOZGAT– Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sorgun Devlet Hastanesi’ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Ayrıdam köyü arazisi içinde, bir buğday tarlasında bulunan cesedin, yaklaşık 15 günden beri aynı yerde olduğu ve kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne bulunduğu öğrenildi.

Yakınında bulunan bir tekstil firması çalışanlarının yayılan kokuyu jandarma güçlerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kimliği belinlendi

Alınan bilgiye göre, dün Ayrıdam köyünde buğday tarlasında bulunan cesedin, kent merkezinde yalnız yaşayan Abdullah Parlak’a (51) ait olduğu tespit edildi.

Parlak’ın, Sorgun Devlet Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavi gördüğü, 7 Temmuz’da hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Parlak’ın cenazesi, Çatak mezarlığında toprağa verildi. (ŞAHİN ÖZMEN)