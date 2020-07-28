Sorgun’da bir erkek cesedi bulundu

Ekleyen admin on Tem 28th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Spread the love

YOZGAT– Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sorgun Devlet Hastanesi’ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Ayrıdam köyü arazisi içinde, bir buğday tarlasında bulunan cesedin, yaklaşık 15 günden beri aynı yerde olduğu ve kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne bulunduğu öğrenildi.

Yakınında bulunan bir tekstil firması çalışanlarının yayılan kokuyu jandarma güçlerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kimliği belinlendi

Alınan bilgiye göre, dün Ayrıdam köyünde buğday tarlasında bulunan cesedin, kent merkezinde yalnız yaşayan Abdullah Parlak’a (51) ait olduğu tespit edildi.

Parlak’ın, Sorgun Devlet Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavi gördüğü, 7 Temmuz’da hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Parlak’ın cenazesi, Çatak mezarlığında toprağa verildi. (ŞAHİN ÖZMEN)

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler