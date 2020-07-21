Bahadın yaşlılar evi açılıyor

Ekleyen admin on Tem 21st, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT – Bahadın Beldesi eski Belediye Başkanı Dilaver Özcan’ın başkanlığı döneminde büyük emek harcadığı ‘Yaşlanma Vakfı’nın kuruluşu, Resmi Gazetede yayımlandı.

Özcan, yaklaşık 7 yıldır devam eden vakfın kuruluşunun, kendilerini çok mutlu ettiğini  ve en geç Eylül ayı içerisinde, profesyonel bir ekiple kasabada yaşlılara yönelik bakım hizmeti sunmaya başlayacaklarını bildirdi.

Şu anda Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi’nde çalışacak elemanların profil çalışmalarını tamamlanmak üzere oldukları bilgisini veren Özcan “Beldemizde açmış olduğumuz yaşlı bakım kursuna katılan 90 kadın kursiyerimizden de destek isteyeceğiz. Yaşlılarımızın mutlu olmaları için çalışmalar yapacağız” dedi.

Özcan, Vakıf aracılığı ile hizmete hazır hale getirilen binada ‘Sürekli Bakım, Geçici Bakım ve Evde Bakım’ hizmetleri sunacaklarının altını çizerek şunları kaydetti:

“Yaşlıların bakımından ziyade mutlu olmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaşlılarımızdan sürekli bakıma ihtiyacı olanlardan bazıları, kimsesiz olmaları nedeniyle özellikle kış aylarında, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Bu yaşlılarımızı da bakım evinde konuk edeceğiz. Bazı yaşlılarımızın ihtiyaçları ise yaşadıkları evlerde karşılanacak. Beldemiz dışında ikamet eden yaşlılarımız var. Onların da beldemize gelmeleri durumunda, her türlü sosyal, kültürel ve diğer taleplerini karşılayacağız. Yapmış olduğumuz bir çalışmada, şehirde yaşayan ve beldemize gelen yaşlıların ilaç kullanım oranlarında, yüzde 30 civarında düştüğünü gördük. O nedenle yaşlılarımızı beldemizde konuk etmek istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız söz konusudur.

Özcan, Yaşlılar Evi’nde, yaşlılık konusunda her yıl düzenli olarak farklı üniversitelerle birlikte konferanslar düzenleyerek, yaşlılık bilincinin geliştirileceğine vurgu yaptı.

Özcan “Kasabamızda Avrupa ve Türkiye’den öğrenciler, doktora ve üniversite bitirme tezleri için yaşlılık konusunda çalışmalar yapmaktadır. Gelişmeleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızla paylaşacağız. Çalışmalara inançlı, sabırlı ve kararlı bir şekilde destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

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