İYİ Parti Sorgun İlçe Kongresi yapıldı

YOZGAT– Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen İyi Parti Sorgun İlçe Kongresi yapıldı.
İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kongre divan kurulunun oluşturulması ile başladı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kutlama mesajının okunmasıyla başlayan kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, çalışma ve mali raporlar okundu.
Kongrede konuşan İlçe Başkanı Mehmet Fatih Sungur, İyi Parti’nin din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, hasetçi ve kasetçi bir parti olmadığını söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında siyasi konuşmaların gündemden çıkarıldığı kongrede tek aday olan Mehmet Fatih Sungur, yeniden ilçe başkanı seçildi.
Kongre’ye İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derviş Vural, İl Başkanı Metin Özışık, İlçe Başkanı Mehmet Fatih Sungur ve partililer katıldı. (OĞUZHAN SAYDAM)