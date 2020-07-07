Yozgat Amatöründe bir ilk

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Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle amatör küme liglerindeki maçların oynatılmamasına karar verdi. Yozgat’ta da koronavirüs salgını sebebiyle oynanamayan ikinci amatör küme ligindeki takımlar, TFF Amatör İşler Kurulu ile TFF İl Temsilciliği kararı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu görüşü ile bir üst lige çıkarıldı.

A ve B grubunda mücadele eden toplam 9 takımda birinci amatör kümeye yükseldi.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş’ın girişimleri ile ikinci amatör küme liginde mücadele eden bütün takımlar bir defaya mahsus olmak üzere birinci amatör kümeye yükseltildi.

Buna göre; Çandır spor, Bişek spor, Boğazlıyan Belediyesi Sağlık spor, Yenifakılı Gençlik spor, Saraykent spor, Yozgat Belediyesi Bozok spor, Yozgat Shçek spor, Sırçalı Belediye spor ve Kale spor 2. Amatör küme liginde 1. Amatör küme ligine yükselen takımlar oldu.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat 2.Amatör kümede mücadele veren 9 takımın gelecek sezon bir defaya mahsus olmak üzere 1. Amatör küme ile birleştirilip oynanması kararını onaylayan TASKK Genel Başkanı ve TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve Amatör işler Kuruluna teşekkür etti. Bektaş, “Bu tarihi onayın Yozgat Amatör Spor camiasına hayırlı uğurlu olması dilekleriyle, önümüzdeki sezon yeni takımlarımızla birlikte 1.Amatör kümede mücadele edecek tüm takımlarımıza sağlıklı bir sezon diliyorum “dedi.

2021-2022 futbol sezonunda 2. Amatör küme liginin yeniden kurulması da onaylanan kararda yerini aldı.