Şehir treni projesi start aldı

Ekleyen admin on Haz 30th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT– Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eğriöz Deresi kenarına yapmayı planladıkları “Şehir Treni” projesinin start aldığını belirtti.

Park istasyonundan, kaplıcalar istasyonuna kadar oluşturulacak yolda seferler yapılacağını ifade eden Ekinci, bu hat kenarında toplam 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet ve paten yolunun bulunacağı bilgisini de verdi..

Ekinci, Eğriöz Deresi kenarı için hazırladıkları ‘kentsel tasarım’ projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda, dere kenarında bulunan kilit parke taşların sökülüp, elektrik hatlarının yer altına alınacağını, yağmur kanallarının oluşturulacağını, ardından kenar bordürleri çekilip, asfalt serimi için ön hazırlık yapılacağını söyledi.

Şehirleşme yolunda önem verdiği projelerin başında gelen bu proje ile bir vaadinin daha yerine getirilmiş olacağını vurgulayan Ekinci “Proje kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nda çalışma başlattık ve tamamladık. Projemizin ikinci etap çalışmalarına, Eğri Öz Deresi’nin Hastane Caddesi’nden başlayıp Kaplıcalar Bölgesi’ne kadar devam eden bölümünde dere ıslahı, peyzaj çalışması, yürüyüş yolları; dere kenarında piknik-semaver keyfi yapılabilecek düzenlemeler, seyirlik terasları, model su değirmenleri, bisiklet ve çocuklarımız İçin paten pistleri tasarlıyoruz. Park istasyonundan kaplıcalar istasyonuna şehir treniyle eğlenceli tren gezintisi seferleri başlayacak. Biz istiyoruz ki yaşadığımız şehirle gurur duyalım. Ziyaretimize gelen misafirlerimize şehrimizi gururla gezdirelim. Modern bir şehir olmak İçin büyük şehir değil; anlayışlı, bilinçli insanların yaşadığı toprak parçalarına ihtiyacımız var.

Biz şehri modernize edeceğiz, sizler koruyup yaşatacaksınız. Biz şehrin hizmetkarı olacağız, sizler sahibi olacaksınız” dedi.

Ekinci, bisiklet ve paten yolunun genişliğinin 1,5 metre, uzunluğunun ise 3 bin 500 metre olacağını,Atatürk Bulvarı’ndan başlayıp, Sorgun Meydanı, Pazar Sokak ve İlyas Arslan Caddesinden geçerek kaplıcalara doğru devam edeceğini sözlerine ekledi. (MEHTAP DOĞAN)

 

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