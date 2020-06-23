Koray Şahin Sorgun Belediyespor’da

Ekleyen admin on Haz 23rd, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT – AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor.

Geçen hafta içinde 9 oyuncu ile toplu imza töreni düzenleyen Yozgat temsilcisi, Ziraat Bankası’ndan orta oyuncu Koray Şahin’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Sorgun Belediyespor yöneticilerinden Durak Kaya, Koray Şahin ile uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun Sorgun’a gelerek sözleşme imzaladığını söyledi.

Kaya, transfer çalışmalarının sürdüğü bilgisini vererek “Geçen yılki kadromuzu tamamen değiştirdik. Bu yıl çok genç bir kadro ile mücadele edeceğiz. Bu bağlamda bir transfer politikası izliyoruz. Bir oyuncuyu transfer etmek için onun takıma ne denli yararlı olabileceğini araştırıyoruz. Koray da takımımızda görmek istediğimiz oyunculardan biriydi. Hocamızın raporu doğrultusunda kendisiyle görüştük. Para konusunda anlaştıktan sonra hafta sonu ilçeye davet ettik. Burada kendisiyle sözleşme imzalayarak renklerimize bağladık” dedi.

Kaya, 1993 Ankara doğumlu oyuncunun voleybola SGK da başladığını, bir yol sonra Ziraat Bankası’na transfer olduktan sonra 6 sezondur aynı takımın formasını giydiğini sözlerine ekledi.

 

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