Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “İnşallah kısa sürede Kırıkkale’yi, Yozgat’ı, Sivas’ı hızlı trenle tanıştıracağız”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale Osmangazi Mahallesinde bulunan yüksek hızlı tren şantiyesinde brifing aldı.

Brifingin ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Yunus Sezer, Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ilgili birim müdürleri ile birlikte hattın geçtiği Delice ilçesi Çerikli beldesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında gerekli incelemelerde bulunmak ve çalışma arkadaşlarıyla istişare etmek üzere kente geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, burada özverili yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bütün çalışma arkadaşları ile özverili şekilde vatana, millete hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizin şu anda devam eden en önemli projelerinden bir tanesi Ankara-Sivas projesi. İnşallah bu yıl bitmeden Ankara’dan Sivas’a hızlı tren ile bağlanmış olacağız. Yani Sivas’tan binen bir vatandaşımız İstanbul’a kadar hızlı tren ile gitmiş olacak. Yine Ankara, Eskişehir güzergahlarını da kullanmış olacaklar. Ülkemiz demiryolunda şu anda büyük bir atılım içerisinde. Devam eden projelerimiz, çalışan hızlı hatlarımız inşallah yıl içerisinde Konya-Karaman’ı da bitirmeye çalışacağız. Karaman-Ereğli arası çalışmalarımız, Ankara-İzmir çalışmalarımız devam ediyor. Yine Adana, Mersin, Gaziantep inşallah altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini temmuz ayında tamamlayacağız. Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara-İstanbul hattına bağlayıp temmuz ayı içerisinde planlamasını yaparak, inşallah 2023 yılına 5 bin 500 kilometrelik bir hızlı tren hattı ile girmeyi planlıyoruz.”

Karaismailoğlu, bunların devasa, ülkeye değer katacak değerli yatırımlar olduğunu belirterek, “Bunlar uzun ve maliyet külfeti olan işler ama bizim 18 yıldır yaptığımız demiryolundaki mücadelenin inşallah 2023 yılında meyvelerini göreceğiz. İnşallah bu yıl içesinde Ankara-Sivas hattını da açmayı planlıyoruz. Bütün çalışmaları denetlemek için buradayız. İşler yolunda gidiyor. Samsun-Sivas arasındaki 1930 yılında yaptığımız demiryolu hattımızı tamamen yenileyip modernize ettik. Yani demiryolu tarihinde çok önemli bir hat burası. Bu ay içerisinde burayı hizmete alıp Karadeniz’i İç Anadolu’ya, Samsun Limanı’nı Anadolu’ya bağlayacağız.” diye konuştu.