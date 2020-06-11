Tesadüf mü Yoksa Kader mi?

Ekleyen admin on Haz 11th, 2020 kategori : Haydar Ahi. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Dünyada o kadar ilginç olaylar ve tesadüfler oluyor ki insanın inanası gelmiyor. İşte bu ilginç tesadüflerin birisi de ABD  başkanlarından John Ford Kennedy ve Abraham Lincoln’ün başına gelmiş.  Suikaste kurban giden iki başkanın ilginç hayat öyküleri aşağıda .

- Abraham Lincol’nun  kongreye seçildiği yıl 1846.

- John F- Kennedy’nin kongreye seçildiği yıl 1946.

 

- Abraham Lincoln’nun ABD Başkanı olduğu yıl 1860.

- Jonh  F.Kennedy’nin  ABD Başkanı olduğu yıl 1960.

 

- Her iki başkanda bir Cuma günü suikaste kurban gitti.

- Her iki başkanda başlarına isabet eden bir kurşunla öldü.

 

-Abraham  Lincoln’nun sekreterinin soyadı Kennedy idi.

- Kennedy’nin sekreterinin soyadı Lincoln idi.

 

- Lincoln ve Kennedy güneylililer tarafından öldürüldüler.

- Lincoln ve Kennedy  öldürüldükten sonra ikisinin yerlerine de güneyliler oturdu.

 

- Suikaste uğrayan her iki başkanın  yerlerine gelen başkanların soyadları Jonhson idi.

 

- Lincoln’den sonra başkan olan Andrew  Johnson’un doğum yılı 1808 idi.

- Kennedy’ den sonra başkan olan Lyndon B. Jonhson’un doğum yılı 1908 idi.

 

- Abraham Lincoln’u vuran John Wilkes Booth’un doğum yılı 1839 du.

- Kennedy’i vuran Lee Harvey Oswald’ın doğum yılı 1939 du.

 

- Ve her iki suikastçınında üçer ismi vardı.

 

- Her iki suikastçınında isimleri 15 er harften ibaretti.

- Abraham  Lincoln, Kennedy’nin üç adından biri olan “Ford “ isimli bir tiyatroda vuruldu.

- Kennedy ise “Lincoln” marka bir otomobilde vuruldu.

 

- Lincoln’u vuran o anda   tiyatroda rol yapan bir   oyuncuydu.

- Kennedy’in vuruluşunu tesadüfen  saniye saniye  filme alan ise  genç bir sinemacıydı.

 

- Lincoln’u  vuran suikastçı tiyatrodan kaçtı ,bir depoda yakalandı.

- Kennedy’i vuran suikastçı ise depodan  kaçtı, bir tiyatroda yakalandı.

 

- Her iki suikastçıda davaları başlamadan öldürüldü.

 

- Abraham Lincoln ölmeden bir hafta önce Maryland Monroee ile beraberdi.

- Jonh F.Kennedy  ölmeden bir hafta önce gene  Marilyn Monree isimli bir kadınla beraberdi.

 

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