Başkan Arslan’dan pancar üreticisine uyarı

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YOZGAT– Yozgat Pancar Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan’dan pancar üreticilerine don uyarısı geldi.

İki gecedir sıfırın altında seyreden sıcaklıklardan dolayı şeker pancarı ve mısırda don meydana geldiğini, ancak iyi bir besleme ile bu donun etkilerinin atlatılabileceğini söyledi.

Arslan gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz, iki gündür geceleri sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu şeker pancarında ve mısırlarda don meydana gelmiştir. Don vakasından etkilenen pancarlar iyi bir besleme ile düzelebilir. Bunun için aminoasit, bakteri ve bor içerikli sıvı gübrelerin kullanımı bitkinizi stresten koruyacaktır. Dondan etkilenen pancar tarlalarına kesinlikle ilaç atmayalım. Meteoroloji uyarılarını dikkate alıp, don vakaları olacağı zaman don olmadan 2 gün önce ve dondan 2 gün sonrasına kadar ilaçlama yapmamaya dikkat edelim” dedi. (ORHAN DOĞAN)