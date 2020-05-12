Yozgat’ta trafik kazası:1 ölü 3 yaralı

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YOZGAT – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Bu sabah saat 04.30 sıralarında Sorgun yönünden Sivas yönüne giden Sercan Ateş yönetimindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet, Caferli köyü yakınlarında ,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun karşı yönüne geçerek devrildi. Kazada Mehmet Coşkun (53) hayatını kaybederken, sürücü Sercan Ateş ve aynı kamyonet içerisinde bulunan Naim Aydın (39), Sadullah Gürdemir (31) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mehmet Coşkun ise hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan şahısların Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesindeki çalıştıkları öğrenildi.