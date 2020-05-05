Bahadın Belediyesi dezenfektan tüneli kurdu

Ekleyen admin on May 5th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT – Sorgun’a bağlı Bahadın belediyesi koronavirüs salgınına karşı vatandaşları koruyabilmek amacıyla dezenfektan tüneli kurdu.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı belediyelerinde üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu bağlamda, salgının yayılmaya başladığı ilk günden itibaren bir çok önlem aldıklarını vurgulayan Bozdemir, “Belediye olarak beldemize gelen vatandaşların kontrolü, maske ve kolonya üretilip vatandaşlara dağıtılması gibi önlemlerin yanı sıra, şimdi de belediyemize gelen vatandaşları dezenfekte etmek amacıyla, dezenfektan tüneli kurduk. Belediyemizin önüne kurduğumuz dezenfektan tünelindeki sensörler sayesinde, tünel otomatik devreye giriyor.  Tünel içerisinden geçen vatandaşların üzerlerine insan sağlığına zararı olmayan solüsyon buharı püskürtülerek, kıyafetleri saniyeler içinde virüsten arındırılıyor. Bu çalışmalarımız ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bir süre daha kurallara uyarak evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Bizler de sizlerin herzaman yanınızda olacağız” dedi.

Bozdemir, halkın sağlığı için Covid-19 salgınıyla mücadeleye tüm hızıyla devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

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