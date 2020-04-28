İLAN SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ekleyen admin on Nis 28th, 2020 kategori : İhale İlanları. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Mülkiyeti Belediyemize ait Agah Efendi Mahallesi 1447 ada 20 nolu parsel üzerinde bulunan 5 (Beş) adet Konut (Mesken )’un’ satış işi 2886 sayılı D.Î.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

la)- SATIŞA KONU TAŞINMAZ KONUT (MESK EN );
Mesken Blok ve Kapı

No

 Alanı (m2) Niteliği Muhammen Bedeli (TL) %3 Geçici Teminat Tutarı (TL)
l.KAT: A/2-D/1 135,00 m2 MESKEN 225.000,00 TL 6.750,00 TL
5.KAT: D/9 135,00 m2 MESKEN 260.000,00 TL 7.800,00 TL
6.KAT : D/l 1 -D/l2 135,00 m2 MESKEN 270.000,00 TL 8.100,00 TL
2. Satış İhalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek 1 hizmetleri Müdürlüğü

İhale Biriminden 250,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler.

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3.Satış İhalesi : 12/05/2020 Salı günü saat 14:30da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4 İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1)            Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

2)            Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi.

3)            İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Geçici   teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

5. 2886 sayılı D.Î.Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

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