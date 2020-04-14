Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında

Ekleyen admin on Nis 14th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 175′inci yıl dönümü Sorgun’da düzenlenen törenle kutlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlanan yıldönümünde Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Hükümet Konağı yanındaki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona eren tören sonrası bir açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş “Atamızın izinde yüce Türk milletinin hizmetinde her daim devletimizin emrindeyiz. Tüm teşkilat mensuplarımızın gününü kutluyor şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu zor günlerinden daha da güçlü olarak bir an önce çıkmak dualarıyla saygılar sunuyorum” dedi.

YOZGAT’TA TÖREN

Yozgat’ta düzenlenen tören , Atatürk Anıtı’na çelenk sunulup, yapılan ziyaretler ve yayınlanan mesajlarla kutlandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu. Yozgat Valisi Kadir Çakır yayınladığı mesajında, Türk Polis Teşkilatımızın 175′inci  kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vali Çakır mesajında, ‘Kutsal topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini koruma, kollama, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek, suç işlenmesini önlemek, işleyenleri adalete teslim etmek hususunda büyük bir özveriyle gece gündüz, devletinin emrinde, milletinin hizmetinde başarılı bir şekilde çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum’ dedi.

Vali Çakır, görevleri başında şehadete yürüyen emniyet mensuplarına rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diledi. Yozgat’ın ilçelerinde de Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü çelenk sunumu ve ziyaretlerle kutlandı.

 

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