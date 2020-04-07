BAŞKAN EKİNCİ 2 MAAŞ BAĞIŞLADI

Ekleyen admin on Nis 7th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adı altında başlattığı yardım kampanyasına 2 maaş bağışta bulunarak destek verdi.

Türkiye’de korona virüs vakasının artmasının ardından Sorgun’da önlemler arttı. Sorgun Belediyesi ekipleri virüsün yayılmasına karşı ilçenin ana caddesinde dezenfekte çalışması yaparken, Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirterek, “Ancak bizim bu tedbirleri almamız yeterli değil, vatandaşımızın da tedbirlerini alması gerekiyor” dedi.

Virüsün yayılmasına karşı çıktığı günden bugüne kadar büyük bir özveri ve gayretle çalışan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve ekibi, aynı zamanda Sorgun halkının mağdur olmaması için gece gündüz demeden ilçe içindeki çalışmalarını da büyük bir hassasiyetle yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ve dezenfekte ekipleri tarafından yapılan çalışmada, cadde boyunca yollar, çöp tenekeleri ve bankalar özel dezenfekte ilaçlarıyla dezenfekte edildi.Dezenfekte çalışmasını özellikle takip ettiğini belirten Başkan Ekinci,korona virüsle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

“Tüm önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz”

Başkan Erkut Ekinci, tüm ana hatlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini de belirterek, “Tüm ekiplerimizle birlikte bir dezenfeksiyon ekibi oluşturduk. Bu çalışmalara görevlendirdiğimiz araçlarda katılıyor. İlçe merkezindeki mahalleler ve caddeler tamamıyla dezenfekte edilmiş durumda. Bundan sonra da büyük bir hassasiyetle bu çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz. Belediye olarak tüm önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz. Paniğe gerek yok, tedbirimizi alalım. Tedbirleri alırsak bu virüsün üstesinden geliriz.” ifadelerini kullandı.

 

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