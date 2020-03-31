Sorgun’da fidanlar satışa çıktı

Ekleyen admin on Mar 31st, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT – Sorgun’da kış mevsiminin sonuna yaklaşılması ve baharın gelmesiyle birlikte fidanlar satışa sunuldu.

Toprakla buluşmayı bekleyen fidanların tamamını 15 liradan sattığını ifade eden Kemal Yiğit vatandaşların koronavirüs nedeniyle fidanlara fazla ilgi göstermediğini kaydetti.

Mart ayının fidan dikimi için en uygun aylardan biri olduğunu vurgulayan Yiğit “Koronavirüs belası her ne kadar tüm insanlığı tehdit etse de, bu salgın mutlaka bitecek ve o zaman insanlar yiyecek ve içecek derdine düşecek. Bizler hiçbir şey ekip biçmezsek, o zaman da başka bir tehlike bizi bekliyor olacak. O zaman önlemimizi alıp, tarlamızı da ekeceğiz, fidanımızı da dikeceğiz. Hem peygamber Efendimiz ne demiş ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikin’ dememiş mi? Biz de bu nedenle yarı bodur elma, armut, kiraz, dut, kayısı, vişne, böğürtlen, ahududu, ceviz, erik ve üzüm gibi meyve fidanlarını satışa sunduk. Vatandaşlarımız fidanları alırken bölge iklimi ve toprak şartlarına uygun olan fidanları seçmeliler. Bizim getirdiğimiz fidanlar buranın iklim şartlarına en uygun fidanlardır. Fidanlarımızı satarken müşterilerimize bunları nasıl dikecekleri konusunda da bilgiler veriyoruz. Vatandaşlarımız fidanları alırken önce köküne, sonra sertifikasına baksınlar. Fidanın bol köklü olması gerekiyor. Yaralanmamış, gövdesinin düzgün, aşı yerinin belli olması lazım. Fidanlar için dikilecek yerde en önemli olay, toprağının temiz, taşsız, yanmış gübreyle karıştırılmış olmasıdır” dedi.

Yiğit, fidanı dikerken de fidanının yanına ona destek olacak şekilde çubuk dikerek fidanı rüzgardan korumak gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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