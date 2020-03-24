Çanakkale şehitleri anıldı

Ekleyen admin on Mar 24th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT– Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı yanında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından Sorgun Şehit Aileleri Derneği Başkanı Özdemir Kılınç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Özdemir konuşmasında “Bu savaş, Yarbay Hüseyin Avni’den 57. Alay’ın isimsiz kahramanlarına, Nusrat’ın komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’den, 275 kilo top mermisini sırtlayan Edremit Havranlı Seyit Onbaşı’ya, Ezineli Yahya Çavuş’tan, Şileli Selim Çavuş’a, ailesini Balkan Savaşı’nda kaybedip askerin yanına sığınan 14 yaşındaki bombacı Ali Reşat’a kadar binlerce kahramanın hikâyesinin yazıldığı bir destan olmuştur” dedi.

Törene, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Gül Göçmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, şube müdürleri

ve görevliler katıldı.

Diğer programlar ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda iptal edilmişti. (OĞUZHAN SAYDAM)

 

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