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YOZGAT – İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, Sorgun’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sorgun Belediye Meydanı’nda, belediye tarafından düzenlenen ilk etkinlikte, 300 e yakın belediye personeli birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci 12 Mart’ın, milletimizin dünya tarihine vurduğu son mührün özeti olduğunu söyledi.

Garbın afakını saran tek dişi kalmış canavarın dişini söken milletimizin tarihe düştüğü not olduğunu belirten Ekinci “Zulme, ihanete, işgale, müstemlekeye göğsünü siper eden ceddimizin bizlere nasihatidir. Her karışı şehadetle şereflenen aziz vatanın torunlara emanet edildiği günün adıdır. 12 Mart istiklaline aşık milletimizin hürriyet ilanı, hakka kulluğunu tüm dünyaya haykırışıdır.

Bugün bize düşen şanlı milletimizin bize miras bıraktığı kıymetleri hafızalarımızda hep diri tutmak, hatırlamak, hatırlatmaktır.

İstiklal savaşımıza ruh veren vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir 12 Mart günü daha minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümü olan 12 Mart bizlere soğuk kış günlerinde dışarı çıkabilmek için arkadaşının paltosunu ödünç alan Mehmet Akif Ersoy’u hatırlatır. Akif’in şehitlerimizin kanına karışan mısralarından kalbimize dolan vatan aşkı, Türk Milleti’nin asırlar boyu yaşatacağı inancın mihenk taşını oluşturmaktadır. Bu inanç ve şuurla bize emanet edilenlere sahip çıkarak, hürriyetimize aşık yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile, cihana adalet, medeniyet ve sulhü öğreten Türk Milleti’nin evladı olduğum için Cenab-ı Allah’a binlerce kez şükrediyor; hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

Günün ikinci töreni ise Mehmet Akif Ersoy ortaokulunda yapıldı.

Okulun çok amaçlı salonunda, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, okul müdürü Yusuf Çetintaş’ın açılış konuşması, şiirlerin okunması, sine-vizyon gösterimi; okulumuz öğrencilerinin hazırladığı Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı Koreografisinin gösterilmesi ve okul korosunun sunumu ile devam etti.

İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, protokol üyeleri, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılığı program, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.