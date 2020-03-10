Sorgun HEM’de işaret dili kursu

Ekleyen admin on Mar 10th, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT- Sorgun Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan işaret dili kursu yoğun ilgi görüyor.

Kurs eğitmeni Firaz Arslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 gündür işaret dili kursunda eğitim verdiğini belirterek, vatandaşların kursa gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğun söyledi.

Kurslara 20 kişinin katıldığı bilgisini veren Arslan, kursiyerlerin işaret dilini öğrenme heyecanını görmenin kendisini de heyecanlandırdığını belirterek “Kursiyerlerimiz işaret dilini öğrenme heyecanı ile gelmişler. Çok çabuk öğreniyorlar. Onların öğrenme isteklerinden dolayı çok hızlı ilerliyoruz. İşaret diline yoğun talep var. İşaret dilini öğrenmeye gelenler işitme engellilerle iletişim kurabilme ve konuşabilmeyi istiyorlar. Devlet kurumlarında işaret dili bilen kişilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Onları da bu kurslara davet ediyorum” dedi.

Arslan, kursun toplam 120 saat süreceğini ve Nisan ayında biteceğini sözlerine ekledi. (OĞUZHAN SAYDAM)

 

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