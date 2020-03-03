Talas’tan fark yedik:5-0

Ekleyen admin on Mar 3rd, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Talasgücü Belediyespor deplasmanında farklı mağlup oldu.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ile düşüşe geçen sarı siyahlı ekip, Talasgücü Belediyespor karşısında oynadığı kötü oyun ve aldığı farklı mağlubiyet ile taraftarlarını üzmeye devam etti. Kayseri’de oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan sarı siyahlı ekip, ikinci yarıda kontra ataklar ile rakip kalede gol aramaya çalıştı.

İkinci yarıda Talasgücü Belediyespor ikinci golünü kaydedince Sorgun Belediyespor’un gardı düştü.

Golden sonra Sorgun Belediyespor’dan Yasin ve Abdulkadir’de kırmızı kart ile oyun dışında kalınca sarı siyahlı ekip sahada 9 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Rakip karşısında iki kişi eksik kalan sarı siyahlı ekip, daha fazla direnemeyince üst üste kalesinde üç gol daha gördü. Müsabakayı 5-0 mağlup kapatan Sorgun Belediyespor düşüşünü sürdürdü.

Sarı siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyet ile 24 puanda kalırken Talasgücü Belediyespor ise puanını 36’ya yükseltti.

 

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