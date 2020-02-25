Köylerde tarım ve hayvancılık eğitimi

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YOZGAT – Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde tarım ve hayvancılık konusunda eğitimler veriliyor.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının değerlendirilmesi amacıyla bu eğitim çalışmalarının düzenlendiğini ve eğitimlerin yararlı olduğunu belirtti.

Kış mevsimi süresince 70-80 köyde bu eğitimlerin verilmesinin planlandığını belirten Canbolat “İlçemizde şu ana kadar 60 köyde eğitim verdik. Bu tür eğitimlerin hem çiftçilerimizin bilgilerini yenilemek, hem de bilmedikleri konular hakkında aydınlatılmaları açısından oldukça yararlı olduğunu düşünüyoruz. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi çiftçilerin yeterli bilgilere sahip olması ile mümkün olacaktır. . Eğitimlerimizde toprak analizi nasıl yapılır, hayvan yetiştirme, bitki koruma, hayvan barınakları gibi çok çeşitli konularda bilimsel verileri çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca hayvancılık konusunda çeşitli eğitimler veriyoruz. Bunlardan özellikle büyükbaş hayvanlar üzerinde de duruyor, buzağılara süt, annesini doğrudan emerek değil de dereceli biberon veya kovalarla verilmesinin faydası, verilen süt miktarının takibi ve anneden geçebilecek hastalıkların nasıl önüne geçebileceğimiz konusunda bilgiler aktarıyoruz” dedi.

Sorgun’un en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Canbolat “Buzağılara süt verilen kaplar temiz olmalıdır. Süt soğuk olmamalı, vücut sıcaklığına yakın 36-37 derece olmalıdır. Ağız sütünden normal süte geçtikten bir süre sonra öğün sayısı 2′ye düşürülebilir. Buzağının sindirim sisteminin sağlıklı gelişimi ve anne sütünün ekonomik kullanılması amacıyla sütten kesme süresi 35-40. günlerde olmalıdır” ifadelerini kullandı. (OĞUZHAN SAYDAM)