Göreme’den rövanşı aldık:2-1

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Kapadokya Göremespor’u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup ederek hem rövanşı aldı, hem de çıkışını sürdürdü.

Sorgun ilçe stadında oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf konuk ekip Kapadokya Göremespor oldu.

10’uncu dakikada gelişen Kapadokya Göremespor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Selim, Sorgun Belediyespor ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Maçın 15’inci dakikasında stoperimiz Abdulkadir topla fazla oynayınca topu kapan Selim ceza sahasına girerken topu ayağından fazla açtı ve takımını ikinci golden etti.

Sorgun Belediyespor ilk tehlikeli atağını 21. Dakikada geliştirdi. Bu dakikada Atahan sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına ortaladı ancak topla buluşan İzzet iyi kontrol yapamayınca takımını bir golden etti.

22. dakikada Atahan yine sol kanattan getirdi ve ceza sahası içine topu kesti, topla buluşan Onurcan topu filelere gönderdi ancak maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağını kaldırınca orta hakem de golü iptal etti.

Maçın 28. Dakikasında takımımız ceza sahası ön çizgisine 3 metre mesafeden serbest atış kazandı ancak bu pozisyonu iyi değerlendiremedi.

Maçın 32. Dakikasında Göremesporlu uç oyuncular aldıkları topla ceza sahasına girdiler kaleye gönderdikleri topu kalecimiz İbrahim çeldi, top yine Göremeli oyuncularda kaldı, bir kez daha kaleye gönderdiler, bu kez de defansımız kale içinden topu çıkararak bu gole engel oldu.

Müsabakanın ilk yarısında Sorgun Belediyespor’un gol arayışları sonuç bulmayınca soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan sarı siyahlı ekip, konuk takım Kapadokya Göremespor kalesinde gol aramaya başladı.

60. dakikada Göreme ceza sahasına ortalanan topa oyuncularımız dokunamayınca Göremesporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

64. Dakikada Kaptan Serdar ceza sahası dışından kaleye müthiş bir şut çıkardı, Kaleci Aykut son anda bu topu yumruklayarak kornere çeldi.

71’inci dakikada Kapadokya Göremespor ceza sahasına gönderilen top karambol yaşanmasına neden oldu. Kapadokya Göremespor defansının uzaklaştıramadığı top, defans oyuncularına çarparak filelerle buluştu: 1-1.

76’ıncı dakikada Abdulkadir’in serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu Kapadokya Göremespor kalecisi Aykut güçlükle kornere çeldi.

83’üncü dakikada gelişen Sorgun Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan İzzet, sert vurdu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Maçın uzatma dakikalarında Koray’ın şutu kalecimiz İbrahim’de kaldı.

Müsabakada başka gol olmayınca sarı siyahlı ekip, Nevşehir temsilcisinden üç puanı aldı ve puan cetvelinde 6. Sıraya yükseldi.