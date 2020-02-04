Yozgat marka şehir olur mu?

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Lafı evelemeden gevelemeden Yozgat’ın meselelerinin bir bölümünü alt alta sıralayacağım bugünki yazıma “Eğer” diyerek başlamak istiyorum :

Eğer, Başka illerin duble yollarının gıpta edilecek kadar hızda ve kalitede yapıldığı bu ülkede Ulaştırma Bakanının bundan iki yıl önce Yozgatlıların huzurunda “Merak etmeyin duble yolunuz 2013 yılı sonuna kadar beton asfalt olacak”diye söz verdiği Yozgat -Sekili arasındaki 10 yıldır süregelen duble yol rezaleti hala nihayete erdirilemediyse ..

Eğer,Eskişehir ve Konya hatlarındaki Yüksek Hızlı Tren projelerinin planlanan sürede tamamlandığı bu ülkede geçmişte Yozgat milletvekillerinin “2012’de hizmete girecek ”dediği Yozgat hızlı tren projesi hala tamamlanamamış ise ve bu gidişle muhtemelen 5 sene sonra hizmete girecekse..

Eğer,Iğdır’a,Şırnak’a hava alanlarının inşa edildiği, Hakkari’de de hava limanının tamamlanma aşamasına geldiği bu ülkede.21 Nisan 2012’de yine Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım tarafından müjdelenen Yozgat hava alanı projesine bugüne kadar başlanamamışsa..

Eğer,Sağlık tesisleri alanında modernleşmenin yoğunlaştığı bu ülkede eski Sağlık Bakanı sayın Recep akdağ’ın 7 yıl önce vaat ettiği,şimdiki sağlık Bakanı sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun geçen yıl temelini atıp “En geç 30 ayda tamamlanacak”dediği şehir hastanesinin inşaatına henüz başlanamamışsa..

Eğer,iktidarın uyguladığı teşvik destekli politikaları nedeniyle doğu ve güneydoğu illerinin tarım ve hayvancılık sektörüne ivme kazandırıldığı bu ülkede Yozgatlı besicilerimizin feveranına rağmen hükümetin en son besicilere yönelik hazırladığı hibe destekli ve 36 il kapsamlı projeye Yozgat dahil edilmiyorsa..

Eğer,Yozgatın komşu vilayetlerinde kentsel dönüşüm projelerinin birbiri ardına artarak hızla uygulandığı bu ülkede, Yozgat eski sanayi sitesindeki enkazı kaldırmak ve 600 aileyi toplu konuta kavuşturmak amacıyla inşaası planlanan ilk kentsel dönüşüm projesine malum nedenlerden dolayı start verilemiyorsa..

Eğer,Yozgatın siyasi iktidar temsilcileri,Yozgatın temel ihtiyaç ve sorunları konusunda hükümetin mutlak hakimi sayın Başbakanı bilgilendirmiyor veya bilgilendiremiyorsa..

Eğer,Devletin Yozgat valisi halkı yakından ilgilendiren kentin gündemindeki yerel meseleleri sivil inisiyatif ve de yerel iktidar temsilcileriyle paylaşmıyor ve Yozgatta gözü sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan başka kimseyi görmek istemiyorsa…

Eğer,Yozgatın onca Sivil Toplum örgütü,daha düne kadar düzenli ve sistemli olarak bir araya gelemeyip Yozgatı köpeksiz köy misali eli deyneksiz gezenlerin keyfine terk ediyor,Yozgatın derdine,sıkıntılarına deva bulmak amacıyla 3-5 satırlık ortak bir arzuhali hazırlayıp 10 Temmuzda Yozgatı onurlandıran sayın Başbakana sunamıyorsa..

Eğer,Yozgatın 81 il içerisindeki ekonomik gösterge rakamları içimizi acıtıyorsa..Örneğin; Yozgat,iller arası gelişmişlik endeksinde 70,yaşanabilir kentler arasında 72.sırada ve kamu yatırımlarından en az yararlanan 10 ile arasında yer alıyorsa..

Ve eğer, Yozgat özellikle istihdam ve bildik sorunları yüzünden her yıl ortalama 11 bin dolayında göç veriyorsa,nüfus bakımından tıpkı 4.evre kanser hastası gibi erim erim eriyorsa ve Türkiye İstatistik Kurumunun hesaplamalarına göre,nüfusu 2023 yılında 306 bine düşecekse…

Lafı daha da uzatmadan okurlarıma sormak istiyorum :

YOZGAT,MARKA ŞEHİR OLUR MU?