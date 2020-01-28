Saraykent’te sokak hayvanlarına kısırlaştırma

Spread the love













YOZGAT – Yozgat’ın Saraykent ilçesinde sokak hayvanları Veteriner Hekim Mehmet Salih İnan tarafından kısırlaştırılıyor.

İnan gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl içerisinde 30 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını ve kısırlaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İnan kendi işyerinde 3 elemanla kısırlaştırma işini yaptıklarını ve kısırlaştırılan köpeklerin tekrar doğal ortama bırakıldığını belirtti.

Saraykent’te 200 e yakın sokak köpeği bulunduğu bilgisini veren İnan “ Sahipsiz sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi ile kontrol altına alınması hedefleniyor. Kısırlaştırma işlemi, sokak hayvanının muayenesi, anestezi uygulanması operasyon süreci ve müşahede altına alınmasına kadar yaklaşık 40-50 dakika sürüyor. Kısırlaştırma sonrası bakım ve tedavileri de yapılıyor. Kısırlaştırma ile sokak hayvanları, üreme hormonlarından kaynaklı hastalıklardan korunuyor. Operasyonun en önemli katkısı ise kısırlaştırılan sokak hayvanlarının saldırganlığının azalması oluyor. Kısırlaştırılan sokak hayvanları sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılıyor. Bu şekilde kontrollü üreme sağlanıyor” dedi.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş da, Sarayken’te yapılan bu çalışmayı takdirle karşıladıklarını ve ellerinden geldiğince Veteriner Hekim İnan’a destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek “Bir insanın kişisel gayretleri ile bu kadar yükün altından kalkması mümkün değil. Sakine Yavuz Hanım başta olmak üzere hayvansever vatandaşlarımız da bu konuda bizlere destek oluyorlar. Mehmet İnan Bey, kısırlaştırma maliyetlerinin büyük bir bölümünü kendisi karşılasa da Sakine Hanım ve arkadaşları da bu konuda destek çıkıyorlar. Amacımız, bu ilçedeki sokak hayvanlarını kısırlaştırarak kontrollü üremeyi sağlamaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (ŞAHİN ÖZMEN)

