Bu kez velilere okuma yarışması düzenlendi

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YOZGAT– Yozgat’ın Sorgun ilçesi TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu lisesi rehberlik servisi tarafından düzenlenen “Veliler okuyor” ödüllü yarışma sona erdi.

Yarışmanın sona ermesi nedeniyle okulun konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya kaybedeni olmayan bu yarışmada, dereceye giren velileri kutladı.

Okuma alışkanlığının geliştirilmesi yönünden yarışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, bu tür yarışmaların birçok yerde düzenlenmiş olmasına rağmen Sorgun’da ilk kez düzenlendiğini ifade ederek “Hepimiz biliyoruz ki öğrenmenin yaşı yoktur. Velilerimiz bunu bizlere bir kez daha kanıtladı. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı, aile bireylerinin de kitap okumasıyla gelişir. Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için hiçbir zaman geç değildir. Kitap okuma alışkanlığı Velilerimiz içlerindeki öğrenme aşkını çocuklarımıza aktardığı ve bu öğrenme aşkı ile çocuklarımıza örnek oldukları zaman inanıyorum ki eğitim konusunda daha da iyiye gideceğiz. Bu vesile ile yarışmayı hazırlayan, uygulayan meslektaşlarıma ve yarışma katılan velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

30 öğrenci velisinin katıldığı ve “Okul evde başlar” isimli kitaptan yapılan yarışmada 1’inci olan Özlem Cebeci çeyrek altın, 2’inci ve 3’üncü Memduha Şahiner, Hatice Çelik’e tost makinesi, 4’üncü ve 5’inci olan velilere değişik hediyeler verildi.

Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya ve Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. (MEHTAP DOĞAN)