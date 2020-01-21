Bu kez velilere okuma yarışması düzenlendi

Ekleyen admin on Oca 21st, 2020 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Spread the love

YOZGAT– Yozgat’ın Sorgun ilçesi TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu lisesi rehberlik servisi tarafından düzenlenen “Veliler okuyor” ödüllü yarışma sona erdi.

Yarışmanın sona ermesi nedeniyle okulun konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya kaybedeni olmayan bu yarışmada, dereceye giren velileri kutladı.

Okuma alışkanlığının geliştirilmesi yönünden yarışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, bu tür yarışmaların birçok yerde düzenlenmiş olmasına rağmen Sorgun’da ilk kez düzenlendiğini ifade ederek “Hepimiz biliyoruz ki öğrenmenin yaşı yoktur. Velilerimiz bunu bizlere bir kez daha kanıtladı. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı, aile bireylerinin de kitap okumasıyla gelişir. Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için hiçbir zaman geç değildir. Kitap okuma alışkanlığı Velilerimiz içlerindeki öğrenme aşkını çocuklarımıza aktardığı ve bu öğrenme aşkı ile çocuklarımıza örnek oldukları zaman inanıyorum ki eğitim konusunda daha da iyiye gideceğiz. Bu vesile ile yarışmayı hazırlayan, uygulayan meslektaşlarıma ve yarışma katılan velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

30 öğrenci velisinin katıldığı ve “Okul evde başlar” isimli kitaptan yapılan yarışmada 1’inci olan Özlem Cebeci çeyrek altın, 2’inci ve 3’üncü  Memduha Şahiner, Hatice Çelik’e  tost makinesi, 4’üncü ve 5’inci olan velilere değişik hediyeler verildi.

Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya ve Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. (MEHTAP DOĞAN)

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler