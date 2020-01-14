Golden cinsi köpek “Bolt” okulun maskotu oldu

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- Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir veli tarafından okula verilen ve öğrencilerin okul bahçesinde üstlendiği Golden cinsi köpek “Bolt” derslere de girmeye başladı

-Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu:

-”Çocuklar teneffüste köpeğin yanına inip onunla ilgileniyor, birlikte geziyorlar, gönüllü mama getirenler var. Bu şekilde çocuklarda merhamet duygusu gelişiyor. Hayvanların da bir can taşıdığını onların da bir sevgiye ihtiyacı olduğunu görüyorlar”

-Öğrenci Serhat Eren:

-”Biz ders yaparken Bolt bizim gibi ders dinliyor, sanki anlar gibi”

YOZGAT - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde okulda, öğrencilerin bahçede bakımını üstlendiği “Bolt” isimli köpek öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Sorgun’da 680 çocuğun eğitim gördüğü Agahefendi İlkokulunda bir velinin okula verdiği ve öğrencilerin bahçede bakımını üstlendiği Golden cinsi köpek “Bolt” derslere de girmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan alınan ve bakanlığın bahçesinde beslenen “Pergel” isimli köpeğin fotoğrafını paylaşımın ardından Sorgun Agahefendi İlkokulu öğretmen ve öğrencileri “Her okula bir can” projesiyle bir köpek sahiplendi.

Öğrenci velilerinden Ziya Başer, evinde beslediği Golden cinsi Bolt isimli köpeği okula bağışladı.

Bolt için okul bahçesine yuva yapılırken öğrenciler de evlerinden getirdikleri, ekmek, süt, mama ile köpeği beslemeye başladı.

Teneffüse çıkan öğrenciler Bolt ile bahçede koşup eğlenirken zaman zamanda sınıflarına alarak birlikte ders dinliyor.

Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu, gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada “Her okula bir can” projesiyle Milli Eğitim Bakanlığının çocuklara yönelik, hayvan sevgisini aşılamak onlara merhamet duygusu geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Kahramanoğlu, projeye okul olarak katkıda bulunmak istediklerini anlatan Kahramanoğlu, “Velimizin biri barınağa bırakacağı köpeği sahiplenmemizi istedi, bizde bakanlığımızın da projesi olduğu için kabul ettik. Hayvan, bakımı ve aşısı yapılmış, çocuklara yakın cins bir köpek. Çocuklar teneffüste köpeğin yanına inip onunla ilgileniyor, birlikte geziyorlar, gönüllü mama getirenler var. Bu şekilde çocuklarda merhamet duygusu gelişiyor. Hayvanların da bir can taşıdığını onların da bir sevgiye ihtiyacı olduğunu görüyorlar.” dedi.

Okula köpeği bağışlayan Ziya Başer de iki çocuğunun olduğunu ve besledikleri köpeği çok sevdiklerini belirtti.

Başer, diğer çocukların da bu köpeği seveceğini düşündüklerini anlatarak, ” Bakanınızın ‘Pergel’i varsa Agahefendi İlkokulu’nun da Bolt’u olsun dedik. Müdür beye sunduk o da kabul etti. Bizde Bolt ile çocukları kavuşturduk.” diye konuştu.

Köpeklerin hayvan sevgisi üzerinde çocukların gelişimini sağladığını kaydeden Başer şunları söyledi:

“Çocuklar sokakta görünce köpekten korkuyor ama burada gördüğü zaman alışıyor, dokunuyor, onun canlı olduğunu fark ediyor, onu besliyor, suyunu, yiyeceğini veriyor, gezdiriyor bu sayede çocuklara hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz.”

-”Sınıfta çıt çıkarmadan ders dinliyor”

4/A sınıfı öğrencisi Kayra Başer de çok sayıda arkadaşının apartmanda yaşadığı ve hiçbir hayvanını olmadığını anlattı.

Başer, “Arkadaşlarım da hayvanları sevsin diye Bolt’u okula getirdik. Arkadaşlarım evden yemek getiriyor, mama getiriyor, okuldan sona alıp gezdiriyor. Bazen sınıfa da götürüyoruz.”

İlke Ünver ise teneffüslerde gidip Bolt’u gördüklerini anlatarak şunları kaydetti:

“Bolt çok tatlı, bizimle ders dinliyor. Çok uslu duruyor, ses çıkarmıyor, onu çok seviyoruz. Ekmek getiriyoruz, süt getiriyoruz. Birçok arkadaşımız köpekten korkuyordu, Bolt’a alıştıkları için şimdi korkmuyorlar.”

Serhat Eren ise “Biz ders yaparken Bolt bizim gibi ders dinliyor, sanki anlar gibi” ifadelerini kullandı. (ŞAHİN ÖZMEN)