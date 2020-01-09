NEREDEN NEREYE…

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Dürüsttük: Bir zamanlar Londra Ticaret Odası’nın en görünür yerinde şu mealde bir tavsiye levhası asılıydı: “Türklerle alışveriş et, yanılmazsın.”

İtibarlıydık: Bir zamanlar Hollanda Ticaret Odası’nın toplantılarında oylar eşit çıkınca Osmanlılarla alışverişi olan tüccarın oyu iki sayılır, onun dediği olurdu.

Temizdik: Yere bile tükürmezdik. Hatta Osmanlı askeri teşkilatını Avrupa’ya tanıtmasıyla meşhur Comte de Marsigil, yere tükürmedikleri için atalarımızı şöyle eleştiriyor:

“Türkler hiçbir zaman yere tükürmezler. Daima yutkunurlar. Bunun için de saçlarında sakallarında bir hararet olur ve zamanla saçları, kaşları, sakalları dökülür.”

Çevreciydik: Kurak günlerde ücretle adamlar tutup sokaktaki ulu ağaçları sulatır, göçmen kuşların yorgunluk atması için saçak altlarına kuş sarayları yapardık. Bunlara öyle çok örnek var ki, saymakla bitmez.

Harama el sürmezdik: Fransız müellif Motray, 1700′lerdeki halimizi şöyle anlatıyor:

“Türk dükkânlarında hiçbir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam, hiç tanımadığım dükkâncılar arkamdan adam koşturmuşlar, hatta birkaç kere Beyoğlu’ndaki ikametgâhıma kadar gelmişlerdir.”

Medeni idik: İngiliz sefiri Sör James Porter ise, 1740′ların Türkiye’si için şunları söylüyor:

“Gerek İstanbul’da, gerekse İmparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş, hiçbir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde isbat etmektedir ki, Türkler çok medeni insanlardır.”

Dosdoğruyduk: Fransız generallerden Comte de Bonneval ise, şu hükmü veriyor:

“Haksızlık, mürabahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar, Türkler arasında meçhuldür… Öyle bir dürüstlük gösterirler ki, insan çok defa Türklerin doğruluklarına hayran kalır.”

Hırsızlık nedir bilmezdik: Fransız müellif Dr. Brayer, 1830′ların İstanbul’unu getiriyor önümüze: “Evlerin kapısının şöyle böyle kapatıldığı ve dükkânların çoğunlukla umumî ahlâka itimaden açık bırakıldığı İstanbul’da her sene azami beş–altı hırsızlık vak’ası görülür.”

Ubicini Dr. Brayer’i şöyle doğruluyor: “Bu muazzam payitahtta dükkâncılar, namaz saatlerinde dükkânlarını açık bırakıp camiye gittikleri ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı halde, senede dört hırsızlık vakası bile olmaz. Ahalisi sırf Hıristiyan olan Galata ile Beyoğlu’nda ise hırsızlık ve cinayet vak’aları olmadan gün geçmez.”

Naziktik: Edmondo de Amicis isimli İtalyan gezgini, yine 1880′lerin “biz”ini anlatıyor bize:

“İstanbul Türk halkı Avrupa’nın en nazik ve en kibar insanlarıdır. Sokakta kavga enderdir. Kahkaha sesi nadirattan işitilir. O kadar müsamahakârdırlar ki; ibadet saatlerinde bile camilerini gezebilir, bizim kiliselerde gördüğünüz kolaylığın çok fazlasını görürsünüz.”

Cihana örnektik: Elisee Recus’u dinleyelim, bize 1880′lerdeki halimizi anlatsın:

“Türklerdeki iyilik duygusu hayvanları dahi kucaklamıştır. Birçok köyde eşekler haftada iki gün izinli sayılır… Türklerle Rumların karışık olarak yaşadığı köylerde ise bir evin hangi tarafa ait olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Eğer evin bacasında leylekler yuva yapmışsa, bilin ki o ev bir Türk evidir.”

Bundan 200 sene öncesine kadar dünyada parmakla gösterilen bir millet iken nereden nerelere gelmişiz. Önceleri dürüstmüşüz ama şimdi baba oğula kazık atıyor buna da “uyanıklık” deniyor. Tüm dünyada itibar sahibiyken şimdi ülkemizin geleceğinini ilgilendiren toplantılara adam yerine koyupta bizi davet etmiyorlar. Bir zamanlar yere bile tükürmezken şimdi büyük çişimizi bile caddelere yapar olduk. Elin karısına kızına yan gözle bakanları toplumdan dışlarken, şimdi ders verdiği öğrencilerine tecavüz eden kurumları baş tacıedip devlet okullarını onlara terslim ediyoruz. Bundan 100 sene öce harama el sürmezken şimdi ufacık bir doğal afette herşeyi yağma ediyoruz. O zamanın en kral çevrecisiyken şimdi parayı bastıran ülkelerin radyasyonlu varillerini denizlerimize boşalttırıyoruz. Medenilikte ise öyle geride kaldık ki millet aya giderken biz cüppe ve sarığa sarıldık.O zaman dosdoğruymuşuz ama şimdi üçkağıtçılıktan eğrilmeyen yerimiz kalmadı. O zaman hırsızlığın ne olduğunu bilmiyormusuz ama şimdi canlı yayında hırsızlık yapanları en kral müslüman ilan ediyoruz. Naziklik konusunda ise ülkemizi yönetenler bile küfür- argo sözlüğü yazabilecek kıvama gelmiş. O zaman eşekler iki gün izinli sayılırken şimdi vatandaş eşek yerine konularak günde 12 saat haftada 7 gün asgari ücrete çalıştırılıyor.