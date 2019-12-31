Sorgun Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, bir haftalık izinin ardından önceki gün kendi tesislerinde toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Kendi evinde oynadığı 3-0 kazandığı İçel İdmanyurdu müsabakası sonrasında teknik direktör Mustafa Arslan tarafından bir haftalık izin verilen sarı siyahlı oyuncular, lig hazırlıklarına başladı.

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında ligin ikinci yarısının çalışmalarına başlayan Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısında çok daha iyi hazırlanarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ilk yarısının son haftasında lider İçel İdmanyurdu’nu konuk ettiklerini ve güçlü rakiplerini attıkları üç gol ile Sorgun’dan eli boş gönderdiklerini hatırlattı.

Zorlu müsabaka sonrasında oyuncularına bir haftalık izin verdiğini dile getiren Arslan, izin süresi biten oyuncularının Sorgun’da toplandığını ve ikinci yarı için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı grafik çizdiklerini dile getiren Arslan,”Ligin ilk yarısında iyi oyunumuzu bir türlü skora yansıtamadık ve hiç hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak ilk yarının son haftasında konuk ettiğimiz lider İçel İdmanyurdu karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz almayı başardık. Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacağız ve alacağımız galibiyetler ile üst sıralara tırmanacağız” dedi.

EVİMİZDEKİ İLK MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Diğer yandan ligin ilk yarısının son maçında çıkan saha olayları nedeniyle Sorgun Belediyespor’a bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Ligin ilk yarısının son haftasında İçel İdmanyurdu ile karşılaşan ve güçlü rakibini 3-0 mağlup ettikten sonra çıkan saha olayları nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen iki takım için karar açıklandı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada İçel İdmanyurdu hakkında Sorgun Belediyespor müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile bin lira para cezası ve ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 2 bin lira para cezası ile bir maç seyircisiz oynama cezası verilmesi kararlaştırıldı. Sorgun Belediyespor hakkında da çıkan saha olayları nedeni ile 2 bin lira para cezası ve bir maç seyircisiz oynama cezası verilmesine karar verildi.