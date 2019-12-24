İmamlara sokak hayvanlarına karşı farkındalık semineri

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YOZGAT – Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, camii imamlarına sokak hayvanlarına karşı Müftülük Binasında farkındalık semineri düzenlendi.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş, bizimle birlikte aynı sokağı paylaşan, çoğu zaman hayatlarını aç-susuz ve korumasız bir şekilde geçirmek zorunda kalan sokak hayvanlarına karşı, daha duyarlı olunması amacıyla seminerin düzenlendiğini belirtti.

Bu dünyanın sadece biz insanlara ait olmadığını, diğer canlılarında en az bizler kadar yaşama hakkı bulunduğunu belirten Akbaş “Ne yazık ki günümüzde bu dilsiz canlara bırakın yardım etmeyi, birçoğu inanılmaz işkencelere maruz kalıyorlar. Bu nedenle insanlarımızın bu gibi konularda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla, bizlere büyük görevler düşmektedir. İşte böyle bir farkındalık yaratabilmek amacıyla, Saraykent Müftülüğümüzden bu yönde bir seminer düzenlemesi talebimiz oldu, onlarda uygun gördüler ve düzenledik. Saraykent merkez ve köylerinde görev yapan tüm camii imamları seminerimize katıldı. Katılımcılara ‘Hayvan Hakları Kanunu’ hakkında da bilgiler verdik” dedi.

Akbaş, küçük büyük farketmeksizin, her belediyenin kendi sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarını tedavi ettirmek, kısırlaştırmak, onların açlık ve susuzluklarını gidermek açısından, belli noktalara besleme ve su odakları kurmakla görevli olduğunu da sözlerine ekledi. (OĞUZHAN SAYDAM)