Galibiyet ve puana hasret kaldık

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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, ligin ilk yarısının son maçında evinde karşılaştığı Ziraat Bankası’ndan puan alamadı:1-3

TRT2 Spor’un naklen vermesine rağmen dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk setine iyi başlayan Sorgun Belediyespor, üst üste aldığı sayılarla 5-2 öne geçti.

Bu setteki iyi oyununu sürdüren takımımız ilk teknik molaya da 12-8 önde girdi.

Teknik mola sonrası servise gelen Escobar etkili servisleriyle 4 sayılık bir seri yakalayarak eşitliği sağladı:12-12

Durumun eşitlenmesi üzerine Sorgun Belediyespor mola aldı ve mola sonrası yeniden etkili oyunuyla farkı üç sayı açarak 20-17 yapınca, bu kez Ziraat Bankası molası geldi.

Mola sonrası üstünlüğü ele geçiren Ziraat Bankası beraberliği sağladı 21-21.

Set sonuna kadar başa baş geçen seti Ziraat Bankası 26-24 alarak setlerde 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci setinin başlarında da yine ilk setteki senaryo yaşandı. Sete iyi başlayan Sorgun Belediyespor ilk sette olduğu gibi 5-2 lik bir üstünlük yakaladı.

Set başlarında etkili oyununu sürdüren Sorgun Belediyespor karşısında 8-6 geriye düşen Ziraat Bankası ilk molasını erken aldı.

Mola sonrası etkili olan taraf yine Sorgun Belediyespor Voleybol takımıydı. Teknik molaya 12-9 önde giren ev sahibi takım üstünlüğünü teknik mola sonrasında da sürdürünce farkı giderek açtı ve durumu 16-11 yapınca ikinci Ziraat molası geldi.

Sorgun Belediyespor bu üstünlüğünü mola sonrasında da sürdürerek farkı 7 sayıya kadar çıkardı ve durumu 18-11 yaptı.

Bu dakikadan sonra takımımız biraz durunca Ziraat Bankası farkı 5 sayıya düşürerek durumu 18-15 e getirdi ve bu setteki ilk Sorgun Belediyespor molası geldi.

Mola sonrası üstün olan taraf yine Ziraat Bankası takımıydı ve üst üste aldığı sayılarla durumu 19-18 yapınca ikinci molayı almak zorunda kaldık.

Mola sonrasında biraz daha oyuna asılanca takımımız bu seti 25-22 kazanarak setlerde eşitliği yakaladı:1-1

KONDİSYONUMUZ YETERLİ DEĞİL

Ligde oynanan tüm maçlarda olduğu gibi bu maçta da şunu gördük ki, ilk iki seti iyi oynayan Sorgun Belediyespor voleybol takımı bundan sonraki setlerde varlık gösteremiyor ve oyunda üstünlüğü hep rakiplerine kaptırarak setleri farklı şekilde kaybediyor. Bu da akıllara takımın kondisyon yönünden yeterli olmadığı düşüncesini getiriyor.

Maçın üçüncü seti karşılıklı sayılarla başladı. Konuk ekip bu setin teknik molasına 9-12 önde girmeyi başardı. Teknik mola sonrası iyi oynayan Ziraat Bankası durumu 12-16 yaparak sayı farkını 4 e çıkardı.

Toparlanan Sorgun Belediyespor takımı durumu 14-16 yapıp sayı farkını ikiye indirince bu setteki ilk Ziraat Bankası molası geldi. Mola sonrasında farkı giderek açın konuk ekip karşısında takımımızın aldığı molalarda işe yarayamayınca bu seti farklı bir şekilde 15-25 geride kapattık ve setlerde 1-2 geriye düştük.

Maçın son setinde de iyi oynayan ekip Ziraat Bankası voleybol takımı idi. Ancak teknik molaya kadar başa baş giden sette teknik molaya Ziraat Bankası 10-12 önde girdi.

Teknik mola sonrası oyunda bariz bir üstünlük kuran Ziraat Bankası voleybol takımında Escobar, Poglajen, Hıerrezuelo servislerde etkili olunca, moral açısından da oyundan düşen Sorgun Belediyespor karşısında farkı giderek açtı ve durumu 11-16 ya getirdi.

Sorgun Belediyespor’un setteki ilk molası da işe yaramadı ve fark açılmaya devam etti. Durum 12-19 olunca ikinci molayı aldık. Ancak son molada çare olmadı ve ligin şampiyonluk adaylarından Ziraat Bankası takımımız karşısında bu seti de 25-14 kazanarak maçı 1-3 aldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan Ünal

Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali İçmeyiz, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur Altınkaya)

Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar (Selim Demir, Berkay Bayraktar)

Setler: 24-26, 25-22, 15-25, 25-14

Süre: 136 dakika (35,40.32.29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Ziraat Bankası Sorgun Belediyespor’u, 3-1 yendi.